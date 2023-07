A estrela do programa de hoje, Jill Martin, fala sobre o diagnóstico de câncer de mama ‘devastador’

Njornalista BC Jill Martin se abriu sobre seu diagnóstico “devastador” de câncer de mama.

Martin falou sobre como seu diagnóstico afetou sua vida e como ela encontrou uma maneira de se sentir “empoderada”, apesar das notícias comoventes.

Martin teve uma carreira extremamente impressionante na TV, tornando-se um nome familiar na NBC e, de fato, no Today Show. Ela é uma jornalista vencedora do Emmy, estrelando seu segmento ‘Ambush makeover’ na NBC.

Uma inspiração para muitos, Martin já falou abertamente sobre seu diagnóstico de câncer de mama em uma coluna especial para hoje.

“Eu sempre temi que esse dia chegariamas nunca pensei que seria”, escreveu ela. “Apenas três semanas antes, entre as ligações do trabalho, fiz um teste de saliva em casa por uma empresa de testes genéticos e o enviei pelo correio. fez isso.

“Minha avó faleceu de câncer de mama. E minha linda mãe – que agora está saudável – fez uma mastectomia dupla aos 40 anos depois de ser diagnosticada com carcinoma ductal in situ, muitas vezes referido como câncer de mama estágio 0. Se não for tratada, CDIS pode se transformar em câncer invasivo, de acordo com a American Cancer Society.

“Após a cirurgia, ela testou negativo para mutações em seus genes BRCA, e ela ainda é negativa.”

Ela acrescentou: “Por causa da história da minha família, meus médicos na Schaffer, Schonholz & Drossman em Nova York e meu clínico geral, dr Allison Spatzme disse: ‘Você deveria apenas fazer testes genéticos de qualquer maneira para ter certeza.’ Essa sugestão salvou minha vida.

“Em 20 de junho, recebi uma ligação de Dra. Susan Drossman me dizendo que eu era BRCA2 positivo. E, ao que parece, meu pai também é positivo para BRCA2. E por causa desses testes positivos, que serei eternamente grato por termos feito, meu pai fará exames e ficará vigilante sobre câncer de mama, próstata e pâncreas, que agora ele sabe que corre um risco maior.

“E por causa desse teste, fiz um ultrassom e uma ressonância magnética e descobri que… eu tenho câncer de mama.”

Apesar de receber notícias esmagadoras, Martin decidiu usá-lo para inspirar outras pessoas a fazerem o teste na esperança de salvar mais vidas depois de ter uma chance de sucesso devido aos testes que recebeu.

“Estou contando essa história agora porque não consegui passar por meses de operações e começar a me recuperar tanto física quanto mentalmente, sem gritar aos quatro ventos dizendo a todos para consultar seus médicos para ver se o teste genético é apropriado”, disse o 45 -year-old disse.

“Quando eu me recuperar da minha primeira cirurgia, espero que muitos de vocês conheçam seus resultados e possam tomar decisões proativas com seus médicos, familiares e entes queridos. Esse é o lado bom dessa confusão para mim. É o que é me mantendo em movimento e me dando força.”