A ex-esposa de Kevin Costner, Christine Baumgartner, teve que reduzir o tamanho, mudando-se para a casa dos funcionários

A distante Christine Baumgartner de Kevin Costner não está mais morando na casa que eles dividiam, embora ela ainda esteja morando na propriedade, ela começou seu processo mudando-se para a área que foi projetada para os funcionários da casa.

De acordo com Pessoas, que falou com um insider “Christine está seguindo o conselho legal de acordo com o acordo pré-nupcial e está desocupando a casa da família, ela ficará em uma casa menor na propriedade que está sendo usada como quarto de funcionários”.

Christine Baumgartner se muda para uma casa menor dentro da propriedade

A fonte afirmou que foi uma solução temporária enquanto ela está “ainda procurando outra casa.”

“Ela está ficando na área para não atrapalhar a vida das crianças“, elaborou a fonte, “Eles estarão de volta à escola no outono com seus amigos”.

Embora a situação entre o casal seja complicada, “Christine está tentando manter tudo o mais normal possível. Seu único foco são as crianças”. Adicionado a fonte.

Christine Baumgartner pediu o divórcio em maio e tudo segue conforme o acordo pré-nupcial que assinaram quando a designer de bolsas e ex-modelo se casou com o ator.

Costner está atualmente de férias em Aspen, Colorado com seus filhos Cayden, Hayes e Grace enquanto Christine Baumgartner está se mudando.

O tribunal ordenou que ela desocupasse a casa depois que Costner fez um caso que ele teme, Christine iria “roubá-lo cego”.

Costner disse que Baumgartner tinha “mostrou uma propensão perturbadora nos últimos meses, tanto antes como depois da separação, para tomar [Kevin’s] propriedade sem o seu conhecimento ou consentimento, especialmente desde que este caso foi arquivado.”

Enquanto isso, um juiz determinou que Kevin Costner tinha a responsabilidade de pagar a Baumgartner $ 129.755 por mês em pensão alimentícia enquanto eles concordaram que ambos dividiriam as necessidades de saúde e escola de seus filhos.