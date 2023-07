A ex-esposa de Kevin Costner, Christine, está de férias no Havaí com o amigo do ator

Kevin Costner a ex-esposa de Christine Baumgartner está de férias na Ilha Grande do Havaí com um dos amigos de Kevin … TMZ descobriu.

Christine está em um luxuoso resort com Josh Connor , um rico financista e amigo de Kevin que mora muito perto da casa da família Costner em Carpinteria, CA. Somos informados de que Josh, que se divorciou recentemente, tem sido um bom amigo de Kevin e Christine.

Não está claro quanto tempo Christine ficará no Havaí, mas o relógio está correndo para ela. Um juiz decidiu que ela deve ser fora da casa da família até o final deste mês, de acordo com o acordo pré-nupcial.

Cristina entrou com pedido de divórcio em maio. A separação foi extremamente amarga … há grandes questões sobre pensão alimentícia seu acordo pré-nupcial, bem como as alegações de Kevin de que Christine levou grandes somas de dinheiro e outros ativos pelas costas.

Há uma audiência futura sobre a validade do acordo pré-nupcial. Há muita coisa em jogo… se o acordo pré-nupcial for considerado válido, Christine terá que reembolsar a Kevin os $ 1,5 milhão que ele deu a ela para encontrar um novo lugar para morar. Além disso, ela teria que pagar os honorários advocatícios incorridos na defesa do acordo pré-nupcial.