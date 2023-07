A ex-estrela da WNBA, Lady Vols Hooper Nikki McCray-Penson morreu aos 51 anos

Ex-estrela da WNBA e ex-Tennessee Lady Volunteers hooper Nikki McCray-Penson faleceu tragicamente aos 51 anos.

A triste notícia foi confirmada O Tennessee na sexta-feira pela Rutgers University, onde McCray-Penson trabalhava como assistente técnico do time feminino de basquete.

A escola não forneceu a causa da morte … mas a Univ. do Tenn. repórter Maria Cornélio disse que McCray-Penson faleceu após lutar contra o câncer de mama pela segunda vez.

O ex-armador estrelou no Tennessee na década de 1990 … ganhando duas vezes o Jogador do Ano da SEC (1994, 1995) – além de receber o prêmio Kodak All-American duas vezes.

Após sua passagem pelos Vols, ela se tornou três vezes All-Star da WNBA … enquanto jogava oito temporadas pelos Mystics, Fever, Mercury, Silver Stars e Sky.

Ela também ganhou duas medalhas olímpicas de ouro com a equipe dos EUA em sua carreira… e foi incluída no Hall da Fama do Basquete Feminino em 2012.

Seu mandato como treinador começou em 2006 … quando ela foi contratada para ser assistente na equipe do Western Kentucky. Mais tarde, ela se tornou a treinadora principal do Old Dominion, onde ganhou o prêmio de Treinadora do Ano da C-USA em 2019-2020. Ela então teve uma passagem como treinadora principal do estado do Mississippi antes de começar sua carreira na Rutgers em 2022.

McCray-Penson também teve um impacto significativo fora da quadra… Bill Clinton para ser um membro do Conselho do Presidente sobre Aptidão Física e Esportes. Ela também foi escolhida pela Biblioteca do Congresso como oradora para o discurso do Mês da História da Mulher em 1999.

A notícia da morte abalou o mundo do basquete… com muitas estrelas lembrando dela com carinho depois de saber de sua morte.

“Nikki McCray: pessoa doce e hooper fria!”, Ex-estrela da NBA Chris Webber escreveu. “Descanse em paz.”

Adicionado Dick Vitale“Estou com o coração partido ao ouvir esta notícia há alguns minutos sobre Nikki McCray – Penson. Adorei tudo sobre Nikki – ela era um membro do Hall da Fama como jogadora e como pessoa. Que Nikki RIP.”

Lady Vols sênior Rickea Jacksonque jogou com McCray-Penson em Mississippi St., também twittou suas condolências à família McCray-Penson.

Meu coração está tão pesado💔. Uma das almas mais lindas que já conheci. Aquele que genuinamente se esforçou para me entender quando eu era tão incompreendido. Aquele que sempre esteve lá. Você lutou tanto e tanto e eu sou muito grato por ter conhecido você. Eu te amo. Descanse pic.twitter.com/qntsFVUE0M — RJ👑 (@iamthathooper) 7 de julho de 2023

@iamthathooper

“Uma das almas mais bonitas que já conheci”, disse Jackson. “Aquele que genuinamente se esforçou para me entender quando eu era tão incompreendido. Aquele que sempre esteve lá.”

“Você lutou tanto e duramente e sou grato por ter conhecido você. Eu te amo. Fique tranquilo.”