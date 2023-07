A festança branca de 4 de julho de Michael Rubin atrai grandes celebridades

Tão certo quanto haverá fogos de artifício sobre o East River no Dia da Independência, Michael Rubin foi fiel à tradição, lançando uma insana festa branca em 4 de julho que foi, de acordo com o ingresso mais quente da cidade.

JLo e Ben Affleck estavam todos enfeitados enquanto passeavam pela festa do Hampton. Jay-Z carregou seu chicote com alguns amigos e dirigiu para dentro dos portões de Rubin.

Winnie Harlow foi tudo isso ao se despedir do público, estilo Evita, e Emily Ratajkowski… bem, a foto diz tudo — incrível!!!

EmRata exibiu as mercadorias, enquanto Travis Scott – que acabou de ser inocentado das acusações criminais na tragédia do Astroworld – relaxou com alguns amigos.