A FIA aceita o protesto da Aston Martin sobre os limites da pista: o pódio de Checo Perez está em risco?

Max Verstappen venceu o Grande Prêmio da Áustriaseu sétimo em 2023. Além disso, ele se permitiu uma parada final extra a duas voltas do fim para fazer a volta mais rápida, roubando-a do companheiro de equipe Sérgio Perez. O mexicano teve uma tarde brilhante, terminando em terceiro depois de subir de 15º, embora haja alguma controvérsia sobre essa classificação.

No final da corrida, Fernando AlonsoA equipe da Aston Martin decidiu protestar contra o resultado final e um membro da equipe está declarando que, devido ao bem documentado problema dos limites da pista, há uma série de voltas ilegais que passaram despercebidas dos carros que terminaram à frente do espanhol.

De facto, em nota posterior a FIA confirmou que os comissários, “ao saberem da existência de várias voltas suprimidas (devido a ultrapassagem dos limites de pista do artigo 33.3) que lhes chamou a atenção após a recepção do protesto, solicitaram ao Controlo de Corrida a realização de uma recontagem de todas as voltas deletadas com penalidades aplicadas Foram mais de 100 voltas deletadas durante a corrida.

Fernando foi solicitado pelo rádio a ficar 5 e 10 segundos, respectivamente, de Norris e Sainz, apenas no caso de uma recontagem após a corrida render dividendos. Em Carlos SainzNo caso dele, seria sua segunda penalidade na corrida, o que também significaria uma redução de 10 segundos em seu tempo de chegada.

Haverá penalidades adicionais

Por volta das 19h55 de domingo, a FIA divulgou um comunicado sobre o assunto, sugerindo que haverá mais penalidades.

“Os comissários determinaram que, como foi apresentado no prazo e cumpriu os requisitos do Capítulo 13 do Código Esportivo Internacional da FIA, o protesto da Aston Martin era admissível”, dizia um comunicado.

“Um exame da lista de tempos de volta excluídos fornecida aos Comissários pelo Controle de Corrida revelou que uma série de infrações de limite de pista não haviam sido previamente encaminhadas aos Comissários para possíveis penalidades. Algumas dessas infrações justificaram uma penalidade que não foi aplicado anteriormente quando da publicação da Classificação Provisória.”

“Estas penalidades serão refletidas na Classificação Final. Assim, o Protesto é mantido e a Taxa de Protesto é devolvida ao Concorrente.”

O que isso significa virtualmente é que a classificação final do Grande Prêmio da Áustria não é mais oficial e está sujeita à conclusão do processo de revisão.

O bloqueio mental na Ferrari

A Ferrari está se tornando conhecida por seus erros táticos, e isso foi visto mais uma vez no domingo. Carlos Sainz, para piorar a situação, recebeu uma penalidade de cinco segundos por ultrapassar os limites da pista quatro vezes … E quando ele teve que obedecer, seus mecânicos deram a ele uma parada terrível por um total de 9,4 segundos. Tudo o que poderia dar errado aconteceu para machucar Carlos uma e outra vez. Na Ferrari eles não fazem isso de propósito, mas desacelerar seu carro mais rápido e puni-lo na estratégia, em vez de trazê-lo uma volta depois, não é o ideal.

Ele reclamou no rádio, mas tudo parece inútil quando se trata de ordenar decisões lógicas nesta parede, que há muitos anos não é tranquila quando se trata de decisões em corrida. Outro dia será a vez do monegasco, pois não parece ser uma questão de preferências e sim de incompetência.

“Não nos importávamos com quem estava no pódio”, disse Fred Vasseurchefe de equipe da Ferrari.

Pelas suas palavras fica claro que tinha de haver um sacrifício e que era a vez de Carlos. Se tivessem ido primeiro para o ritmo mais rápido, Sainz teria terminado em segundo, sem penalidade.

Alonso em sexto e Aston Martin disputam tudo

Era Fernando Alonsoa pior corrida desde Barcelona. O Aston Martin sofreu com a falta de ritmo tanto na qualificação quanto no Sprint e na corrida foi mais do mesmo. Ele largou com um pneu duro para tentar estender a primeira parada, mas não conseguiu encontrar velocidade com aquele jogo de pneus e ficou atrás de Norris. Ele parou na volta 15 e teve que igualar seus rivais em termos de estratégia. Ele tentou perseguir Hamilton e conseguiu porque o inglês foi penalizado (limites), mas não conseguiu avançar contra Lando Norris ao longo da corrida.

“A Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team apresentou um protesto contra a classificação provisória”, disse um comunicado da federação internacional.

“O protesto alega que vários carros não foram penalizados por violação do Artigo 33.3 do Regulamento Desportivo. Uma audiência será realizada às 18h30”, disse a FIA.