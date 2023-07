A greve da UPS se aproxima enquanto os impasses de SAG e WGA se arrastam

Você pode não ter ouvido falar disso até agora, mas um dia do juízo final está se aproximando rapidamente, o que pode interromper muitas operações da UPS em todo o país – o que prejudicaria seriamente a cadeia de suprimentos … entre outras facetas da vida americana que dependem do gigante de envio/recebimento.

Especificamente, está em causa o pagamento dos trabalhadores a tempo parcial. No momento, a UPS diz que sua equipe PT – que representa um número significativo de sua força de trabalho em toda a empresa – ganha cerca de US$ 20/hora em média, após completar um período de 30 dias. O sindicato está pedindo um aumento sério.

O líder do sindicato, Prez Sean O’Brien, foi citado com alguma linguagem inflamada sobre a perspectiva de trabalhadores da UPS indo para as ruas. Durante um discurso de comício em Atlanta no sábado, por CNN Negóciosele disse, “Nós legalizamos, criamos estratégias, agora é hora de pulverizar.”