A guerra de palavras entre PSG e Mbappé

Tjornal L’Equipe acaba de revelar que Kylian MbappéA famosa carta enviada ao clube no passado dia 12 de junho, mas assinada em julho de 2022, na qual manifestava a vontade de não renovar até 2025, foi apenas o início de uma troca de cartas e conversas.

É uma batalha que teve seu último capítulo ontem com a resposta contundente de Al Khelaifi na apresentação de Luis Henrique.

“É impossível ele sair de graça, ou renova ou a porta está aberta”, comentou o PSG Presidente.

A mídia francesa explica que Mbappé enviou uma segunda carta ao clube em 23 de junho, na qual explicava com mais detalhes os motivos pelos quais não queria exercer a cláusula unilateral de renovação até 2025.

O clube decidiu então responder ao atacante em outra carta bastante contundente e em “tom ofensivo”, segundo a mídia francesa.

Mbappé concedeu uma conferência de imprensa em Faro, na antevisão do jogo com França contra Gibraltarna qual ratificou sua posição e se surpreendeu com a repercussão da carta.

“Não sabia que uma carta podia matar alguém”, disse ironicamente, numa conferência de imprensa em que a tensão com o seu clube era palpável.

Mas ele não apenas enviou aquela carta, como sua equipe já havia enviado uma segunda carta para argumentar com mais detalhes sua decisão.

Em PSGNa carta de três páginas do clube, o clube argumenta que a ideia sempre foi ver Kylian em Paris e sair por transferência foi algo que eles sempre pareceram concordar.

Na carta, o PSG destaca que é “um grande desserviço” ao clube se comportar como o atacante, que acusa de “insinceridade” para com o clube por ter assinado a primeira carta em 12 de julho de 2022, em plena mercado de verão, e apenas dois meses após a renovação.

“Como ele quer que o clube se posicione a partir deste verão, sabendo que o jogador não vai renovar em um ano”, disse.

“Se ele mudou de ideia, não há problema, mas acho que deveria ter sido algo privado e poderia ter sido arranjado entre nós a partir deste verão.”

prazo final 31 de julho

Em sua carta, o PSG insta a comitiva do jogador a buscar uma solução para o caso com uma renovação ou venda tendo como prazo 31 de julho.

Ao mesmo tempo, fala do projeto que foi construído pensando em Kylian e que caiu no esquecimento.

“É verdade que tínhamos falado de um projeto com contratações muito ambiciosas e que não conseguimos concretizar na sua totalidade devido às condições do mercado e às regulamentações francesa e europeia”, afirmou o clube francês.

“Não controlámos estas condições, mas apesar delas tentámos satisfazer os seus pedidos, ao contrário do que teríamos feito por qualquer outro jogador.”

O PSG explica em sua carta que dentro do forte investimento que foi feito MbappéNa renovação contratual, o clube explica que estes valores “só podem fazer parte de uma futura transferência ou continuidade para além de junho de 2024, conforme acordado entre nós”.

O clube revela na carta que houve reuniões sobre o assunto durante a temporada com Luis Campos e Olivier Gagnevice diretor.