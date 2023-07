A Hora do MMA com Alex Volkanovski, Jorge Masvidal, Dan Hooker, Cory Sandhagen e Jack Della Maddalena

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13:00 ET: Dan Hooker discutirá seu próximo confronto com Jalin Turner no UFC 290.

13h30: Alex Volkanovski faz check-in para falar sobre sua última defesa de título neste próximo fim de semana contra Yair Rodriguez no UFC 290.

14h: Jack Della Maddalena dá uma prévia de sua luta de última hora contra Josiah Harrell no UFC 290 e mais.

14h20: Vou responder às suas perguntas para o último On The Nose.

15h: Jorge Masvidal aparece para conversar sobre seu próximo evento Gamebred Bareknuckle 5 em 8 de setembro e mais.

15h30: Cory Sandhagen discutirá sua próxima luta contra Umar Nurmagomedov no próximo mês e muito mais.

16h: Os amigos do parlay fazem sua última seleção e GC faz suas escolhas para o UFC 290.

Para os últimos episódios de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.