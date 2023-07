A Hora do MMA com Dustin Poirier, Rose Namajunas, Jiri Prochazka, Stephen Thompson e Bobby Green

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de segunda-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13h ET: Relembramos o UFC 291 e o confronto final entre Errol Spence e Terence Crawford.

13h45: Jiri Prochazka reage ao evento principal do UFC 291 e discute o que vem a seguir para ele.

14h15: Stephen Thompson aparece para discutir por que não lutou no UFC 291 e quando pode retornar.

14h40: Bobby Green relembra sua vitória sobre Tony Ferguson no UFC 291.

15h05: Relembramos a seleção mais recente de parlay boys e GC recapitula suas apostas em um movimentado fim de semana de esportes de combate.

15h30: Rose Namajunas explica sua mudança para o peso mosca contra Manon Fiorot no UFC Paris em 2 de setembro.

16h: Dustin Poirier fala sobre seu futuro após a derrota na luta principal do UFC 291 para Justin Gaethje.

