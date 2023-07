A Hora do MMA com Georges St-Pierre, Frank Warren, Bo Nickal, Brandon Royval, Marquel Martin e Cat Zingano

A Mixed Martial Arts Hour está de volta na sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET / 10h PT / 18h, horário do Reino Unido.

13:00 ET: Eu respondo a todas as suas perguntas para a última edição do On The Nose.

14h: A ​​lenda do UFC, Georges St-Pierre, para para ver seu retorno às competições e muito mais.

14h30: Bo Nickal reflete sobre sua vitória estrondosa no UFC 290 e o que vem a seguir.

15h: Cat Zingano, candidata ao Bellator, fala sobre as últimas notícias de sua vida.

15h25: O proprietário da Queensberry Promotions, Frank Warren, revela a grande notícia da superluta de boxe de Francis Ngannou contra Tyson Fury.

15h50: O representante de longa data de Ngannou, Marquel Martin, explica como surgiu a superluta Fury e muito mais.

16h: Brandon Royval, principal lutador do UFC, retorna para discutir o estado da divisão peso-mosca, o que vem a seguir e muito mais.

16h40: Os Parlay Boys fazem suas últimas escolhas para o fim de semana de esportes de combate.

Para os últimos episódios de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.