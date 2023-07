A investigação do assassinato de 2Pac esquenta: a polícia de Las Vegas segue novas pistas

EUParece que pode haver um avanço no assassinato não resolvido do rapper Tupac Shakur (2Pac). A polícia de Las Vegas recentemente emitiu um mandado de busca em uma casa em conexão com o tiroteio de 1996 que tirou a vida do lendário rapper.

Shakur faleceu tragicamente em 13 de setembro de 1996, apenas seis dias depois de ser baleado perto do cruzamento da East Flamingo Road com a Koval Lane em Las Vegas. Ele tinha apenas 25 anos. Agora, quase 27 anos depois, o caso ainda não foi resolvido. No mês passado, o pai de 2Pac apareceu e soltou uma bomba. Ele alegou que o governo dos EUA estava envolvido no assassinato de seu filho e que 2Pac estava sendo rastreado pelos federais antes de sua morte.

Em entrevista com A Arte do Diálogo, Billy Garland, pai biológico de 2Pac, derramou o chá sobre a morte prematura de seu filho. Ele revelou que 2Pac nunca deveria ter brigado com Orlando Anderson em Las Vegas na noite de sua morte. Garland disse: “Ele nunca deveria ter feito isso. ‘Pac ficou hiperativo e pensou que tinha que liderar.”

Festão passou a explicar que tudo 2Pac fez, todos se agarraram a ele. Ele sentiu a pressão para ser seu líder. Então, quando alguém lhe disse que Orlando roubou o medalhão do Death Row, ele saiu e deu o primeiro soco. Garland acredita que o que aconteceu partiu seu coração, mas ei, 2Pac era único.

Um autor defende a teoria

Agora, enquanto o assassinato de 2Pac permanece um mistério, Garland não é a única que pensa que algo suspeito está acontecendo. John Potasho autor de A guerra do FBI contra Tupac Shakur e os líderes negrosacredita que o governo teve uma participação na morte de 2Pac.

Ele pensa Registros do corredor da morte, financiado pela US Intelligence, manipulou 2Pac para promover letras negativas. Quando 2Pac tentou se distanciar disso e deixar o Corredor da Morte, bem, Potash acha que eles tiveram que silenciá-lo.