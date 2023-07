A leucemia tem cura? Esta é a taxa de sobrevivência da leucemia na idade de Wanda Nara

euA eucemia é um câncer que afeta as células sanguíneas e a medula óssea de uma pessoa. Na sexta-feira, foi relatado pelo apresentador de rádio argentino Jorge Lanata que várias fontes próximas ao agente de futebol e personalidade da TV Wanda Nara está sofrendo de leucemia.

Embora não tenha sido confirmado, disparou alarmes no mundo do showbiz e do futebol, e inevitavelmente gerou curiosidade sobre a gravidade da doença.

Embora atualmente não haja cura para a doença, as pessoas com leucemia podem experimentar remissão, que é quando o câncer não é mais detectado no corpo após o tratamento. No entanto, pode retornar devido às células que permanecem no corpo.

Quanto à perspectiva de uma pessoa após o diagnóstico, fatores como o tipo de leucemia, estágio da doença e idade desempenham um fator.

Os tratamentos tradicionais para a doença incluem quimioterapia e radioterapia. Os transplantes de células-tronco também podem ser usados ​​em conjunto com a quimioterapia, especialmente para crianças.

A imunoterapia e outras terapias direcionadas também podem ser usadas. A imunoterapia altera o sistema imunológico, o que torna mais fácil para as células saudáveis ​​atacarem as cancerígenas.

Pode ser tomado por via oral ou intravenosa.

Quanto à terapia direcionada, o tratamento visa genes ou proteínas que podem ajudar as células cancerígenas a crescer.

Taxas de sobrevivência para leucemia

Embora não haja cura para a leucemia, a taxa de sobrevivência de cinco anos para a doença é de cerca de 63,7%.

Com o surgimento de mais tratamentos, a taxa de mortalidade da doença também está diminuindo. A leucemia representou apenas 3,8% de todas as mortes relacionadas ao câncer em 2020.

A taxa de sobrevivência também é maior para pessoas com menos de 65 anos, enquanto as crianças têm a menor porcentagem de mortes relacionadas à leucemia.

Os tipos agudos de leucemia, que tendem a progredir mais rapidamente, podem afetar essa perspectiva, juntamente com a idade, a saúde geral e as respostas ao tratamento.