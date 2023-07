A ‘maldição’ de Titã vem de longe: o submersível sofreu um raio em 2018 que afetou seus sistemas internos desde então

MHá mais de uma semana, a notícia da “implosão catastrófica” do submersível que deveria visitar os destroços do Titanic correu o mundo. Os cinco tripulantes do Titan morreram instantaneamente a bordo quando o submersível atingiu seu limite de pressão quatro dias após o início da viagem em 18 de junho.

Depois de acreditar que 96 horas de oxigênio dariam um vislumbre de esperança de encontrar a cápsula e os tripulantes, a tragédia foi confirmada por equipes de resgate e especialistas marinhos.

No entanto, após o anúncio da Guarda Costeira dos EUA sobre o acidente que matou as cinco pessoas a bordo, a investigação ainda está em andamento para entender melhor o motivo da implosão.

No entanto, parece que o Titan estava com problemas de saúde por um tempo depois de ter sofrido mais de um problema de segurança no passado, incluindo, mais recentemente, um raio em 2018.

O raio “afetou mais de 70% de seus sistemas internos”.

Stockton Rushfundador e CEO da OceanGate, empresa proprietária do submarino, deu uma entrevista em agosto de 2018 para Matt Burdyny e revelou que o golpe causou graves danos aos componentes eletrônicos do submersível.

“Isso afetou mais de 70 por cento de seus sistemas internos”, disse ele.

Este acidente os obrigou a cancelar uma expedição que planejavam na época, e o submarino teve problemas desde então.

Em resposta aos danos do raio, a empresa optou por cancelar o mergulho, colocando a segurança em primeiro lugar.

“Estamos 100% comprometidos com a segurança e queremos testar totalmente o submarino e validar todos os procedimentos operacionais e de emergência antes de lançar qualquer expedição”, publicou a OceanGate nas redes sociais em 2018.

A notícia do raio no Titã em 2018 foi recebida com calma pela OceanGate, que divulgou uma mensagem tranquilizadora. Na verdade, Correr o próprio revelou que demorou apenas “alguns dias” para consertar o submersível, mas o dano foi localizado nos “conectores” e na “fiação”. Assim, seguiram em frente com os mergulhos até o fatídico acidente de 18 de junho.