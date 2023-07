A marca de franquia de Tony Pollard encanta os fãs e especialistas dos Cowboys, evitando a repetição de Ezekiel Elliott

Tony Pollard, junto com vários outros running backs da liga, não receberá uma extensão de contrato para a próxima temporada de 2023. No entanto, esta decisão parece ter agradado Dallas Cowboys fãs.

Enquanto o NFLprazo de 16:00 para jogadores marcados com franquias ter expirado na segunda-feira, ficou claro que Pollard e outros não receberiam extensões de suas respectivas equipes.

O caso de Pollard foi particularmente inesperado, considerando sua aceitação da marca de franquia sem protestos. É amplamente especulado que o Dallas Cowboys substituirá a marca por um novo contrato para ele.

Curiosamente, alguns Redditors estão aplaudindo este movimento, acreditando que a franquia está sabiamente evitando uma repetição do Ezequiel Elliot situação. Um Redditor expressou sua satisfação, afirmando: “Tudo bem para mim, dar aquele contrato para Zeke foi um erro. Fico feliz em ver que não estamos repetindo.” Outro usuário acrescentou: “Talvez uma boa ideia, mas acho que a etiqueta é um negócio melhor do que ele encontraria no mercado aberto.”

Não são apenas os fãs que apoiam Tony Pollardmarca de franquia; até David Helmana Cowboys Insider para Fox Sports, apoia a decisão. Ele vê isso como um raro cenário em que todos saem ganhando, tanto para o clube quanto para o jogador. Embora reconheça que os jogadores geralmente não gostam da marca de franquia devido à falta de segurança a longo prazo, Helman destaca a situação única de Pollard como uma escolha de quarta rodada. A marca pagará a ele quase o triplo de seus ganhos na carreira e, devido ao estado atual do mercado de running backs, oferece um acordo favorável. Na verdade, Pollard $ 10,09 milhões em dinheiro garantido supera todos, exceto dois outros running backs da liga este ano, ou seja, Miles Sanders e David Montgomery.

Os Cowboys optam pela flexibilidade na posição de running back, citando as lições da mega extensão de Ezekiel Elliott

Além disso, em comparação com os principais agentes livres em outras posições, seus salários anuais de cerca de $ 6 milhões são significativamente mais baixos. Isso posiciona Pollard para ganhar um salário substancial para um running back no mercado atual e potencialmente garantir outro contrato lucrativo no próximo ano. Para o vaqueirosisso marca a primeira vez desde sua malfadada mega extensão para Ezequiel Elliot em 2019 que eles têm flexibilidade na posição.

Adicionando ao suporte para atrasar uma extensão, Marcus Mosher e Landon McCoolco-apresentadores de ‘Bloqueado em Cowboys‘, sugerem que esperar até 2024 seria benéfico para ambas as partes. Os Cowboys gostariam de avaliar o declínio do mercado de running backs, enquanto Pollard espera uma recuperação ou qualquer mudanças favoráveis isso tornaria um acordo mais atraente. No entanto, os co-anfitriões estão céticos de que tais circunstâncias surgirão em breve.

No geral, a decisão de não prorrogar Contrato de Tony Pollard surpreendeu os fãs dos Cowboys, que acreditam que isso evitará a repetição de erros do passado. O marca de franquia é visto como um acordo favorável para Pollard, oferecendo-lhe um pagamento substancial e uma oportunidade para um futuro contrato lucrativo. Com o apoio de especialistas e hosts de podcast, o consenso é que esperar até 2024 pode ser mutuamente benéfico para o jogador e a equipe.