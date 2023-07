A melhor amiga de Meghan Markle estava sentada a centímetros de Kate Middleton na final de Wimbledon

Cenquanto a maioria estava com os olhos grudados na ação do tênis em wimbledon no fim de semana, houve um momento em que os internautas puderam avistar um convidado bastante surpresa perto do camarote real.

Como a final feminina foi disputada no sábado, Priyanka Chopra foi vista curtindo a partida, enquanto ela estava sentada confortavelmente ao lado do marido, Nick Jonas.

Agora, isso pode parecer uma celebridade inocente curtindo seu dia no All-England Club, no entanto, Chopra é conhecido por ser o melhor amigo de Meghan Marklee ela estava sentada a apenas alguns centímetros do camarote real, onde Kate Middleton era.

Chopra é amigo de Markle desde 2016, e eles se relacionaram mais no Canadá quando estavam filmando em locais próximos um do outro.

Ela foi a convidada do casamento de Meghan com Príncipe Harry em 2018, e por isso foi um tanto surpreendente vê-la posicionada tão perto de Kate Middleton, que está no meio de uma briga com Markle após sua separação do aparato real.

Chopra defendeu Meghan Markle

Seu relacionamento próximo foi bem documentado, com Chopra até defendendo publicamente Markle no papel.

Os rumores de um desentendimento sobre um chá de bebê perdido foram descartados quando Chopra visitou o bebê de Markle em Windsor.

Wimbledon já foi palco de várias dessas rixas de celebridades antes, inclusive com Middleton e Chopra.

De volta à final feminina de 2021, a dupla foi flagrada no local, com Chopra passando direto por Kate Middleton sem olhar duas vezes em sua direção.