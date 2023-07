A mensagem de despedida de Stephen Curry para Jordan Poole

Stephen Curry disse adeus ao ex Golden State Warriors companheiro de equipe Jordan Poole nas redes sociais.

Poole foi uma peça fundamental na corrida pelo campeonato da equipe em 2022. No entanto, após uma saída decepcionante nas semifinais da conferência para o Los Angeles Lakers, Poole foi negociado com o Washington Wizards.

Com Poole agora se foi, Curry tirou um tempo para agradecê-lo por suas contribuições aos Warriors.

“Agora que a troca é realmente final, senti que precisava vir aqui e apenas dizer – JP quanto apreciei os quatro anos, irmão”, disse Curry.

“Você é um campeão. Você cresceu bem na frente de todo mundo em termos de, você sabe, aquele primeiro ano em que foi difícil, muitas lesões, apenas tentando encontrar o seu caminho, para ir para a G-League e voltando e nos ajudando a terminar 15-5 no trecho do seu segundo ano, para nós, ganhando um campeonato no seu terceiro ano e lutando até o final no ano passado.

“Mal posso esperar para ver você florescer, garotão. Mal posso esperar para ver você brilhar em sua própria situação. Apenas ansioso para competir, obviamente por ser um fã de tudo o que você se torna. Boa sorte para você.”

Curry também mostra amor por Chris Paul

Junto com o agradecimento Poole, Curry também bem-vindo Chris Paulque foi adquirido no mesmo comércio.

“CP, Mal posso esperar para curtir com você, irmão. Vai ser diferente com a gente do mesmo lado. Vamos obtê-lo! Vamos lá!”, disse Curry.