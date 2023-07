A mensagem de Drake para Steph Curry durante o show em Nova York não caiu bem com a esposa Ayesha Curry

A estrela da NBA Steph Curry e sua esposa Ayesha estavam presentes no show de Drake “It’s All A Blur” em Barclays Center em brooklyn na noite de segunda-feira.

Em um vídeo viral circulando online, Drake é visto interagindo com o jogador do Golden State Warriors durante seu set.

Mensagem de Drake para Steph Curry

Drakeabordando da Steph presença no show disse: “Eu tenho meu irmão aqui, eles dizem que somos parecidos. Faça barulho para o meu irmão Stephen Curry no prédio e, claro, a adorável Ayesha Curry.”

Enquanto a interação entre os quatro tempos Campeão da NBA e a rapper canadense foi um prazer ver, ao olhar mais de perto o vídeo, os fãs notaram Eles são novos não parecia estar se divertindo no show.

Enquanto Drake e a caril parecem estar apertados, Eles são novos olhar de soslaio para o marido durante toda a interação enquanto cuidava de sua bebida fez com que os fãs especulassem sobre o comportamento dela.

Eles são novos até parecia ter reconhecido os comentários sobre ela feed do instagram postando uma foto do show mostrando Steph olhando para a câmera com a legenda “Ele acha que vocês são estranhos TBH.”

Steph tendo um ótimo verão no campo de golfe

Curry tem sido muito visto no campo de golfe ultimamente. O astro da NBA até ganhou o torneio ACC Celebrity em Lago Tahoe um dia antes do concerto.

o duas vezes MVPs da NBA proeza no campo de golfe foi o assunto do mundo dos esportes no fim de semana depois de conseguir o primeiro hole-in-one no torneios ACC 7º buraco.