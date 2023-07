A modelo Ivana Knoll revela quem é seu jogador de futebol e piloto de Fórmula 1 favorito

Hganhando fama por suas poses nas arquibancadas do Copa do Mundo FIFA, Ivana Knoll agora é um rosto famoso no mundo do esporte.

Devido à sua popularidade, seus milhões de fãs estão curiosos para saber tudo sobre ela e recentemente ela revelou suas preferências após uma rodada de perguntas em sua conta oficial do Instagram.

Nessa sessão de perguntas e respostas, ela revelou seu jogador de futebol favorito e o Fórmula 1 motorista que ela suporta.

Ivana Knoll encanta seus fãs com dança sensual

Quem apoia Ivana Knoll?

Aproveitando seus muitos seguidores nas redes sociais, ela decidiu compartilhar alguns aspectos de sua vida.

Entre eles, ela fez uma sessão de perguntas e respostas com seus seguidores, que ficaram curiosos para saber qual jogador ela torce e qual piloto de Fórmula 1 ela mais torce.

Embora ela não tenha fornecido uma resposta por escrito, Knoll compartilhou algumas imagens com seus ídolos do esporte.

Uma das fotos mostra ela ao lado Cidade de Manchester atacante Erling Haaland, que é considerado um forte candidato ao título de Bola de Ouro de 2023. O instantâneo mostra os dois juntos durante uma viagem a Ibiza.

No segundo snap, ela aparece posando ao lado de Charles Leclercmostrando que o Ferrari piloto é o que ela apoia na Fórmula 1.

Quem é Ivana Knoll?

Ivana Knoll é uma influenciadora e modelo de 30 anos, que era apenas um pouco famosa antes da Copa do Mundo de 2022.

Foi no Catar que Ivana Knoll realmente alcançou a fama, ao fazer barulho com as roupas que decidiu usar nos estádios do Catar.

Na verdade, essa era uma questão bastante política, e havia até rumores de que ela seria presa, pois é desaprovado que as mulheres exibam tanta pele naquele país.

A polêmica apenas tornou Ivana Knoll mais famosa e sua contagem de seguidores explodiu.

Desde então, tem assistido a muitos outros eventos desportivos, incluindo jogos de futebol e corridas de F1, onde apoia claramente Haaland e Leclerc.