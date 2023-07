Ambora ainda não tenha sido oficializada, a transferência do brasileiro Fabinho para Al-Ittihad pode falhar quando todas as partes (Liverpoolo jogador e o clube saudita) já tinham um acordo verbal para a transferência do jogador brasileiro em troca de pouco mais de 46 milhões de euros.

A razão para o possível fracasso do acordo é que a Arábia Saudita proíbe os buldogues franceses, raça dos dois cachorros de propriedade de Fabinhode entrar no país.

O país considera estes cães perigosos e agressivos e só os permite entrar no país para caça ou como guias de cegos, mas nunca como animais de estimação da população. O status da raça desses cães também se estende a Rottweilers e pit bulls, que não podem entrar no país.

Por esse motivo, Al-Ittihad fez um pedido especial ao governo da Arábia Saudita para conceder o OK para Fabinho chegar acompanhado de seus dois mascotes.

O brasileiro havia acertado um contrato de quatro anos com a equipe treinada por Portugal Nuno Espirito Santoonde faria parceria Karim Benzema, N’Golo Kante e de Portugal A quemque chegou nesta janela de transferências.