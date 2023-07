A multicampeã Katie Ledecky iguala um dos recordes mais impressionantes de Michael Phelps

Slenda wimming Michael Phelps já é considerado um dos atletas mais importantes da história. Ele ganhou várias medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos e no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. Hoje, vamos repassar a lenda que está forjando Katie Ledecky, que acaba de conquistar seu 16º título individual de natação e ultrapassou Phelps em um recorde histórico. Não imaginávamos que alguém superaria o lendário nadador, mas aqui estamos, muitos anos depois e Katie Ledecky bem no caminho para se tornar a maior nadadora de todos os tempos. Em 25 de julho, ela combinou Phelps‘ 15 medalhas de ouro em campeonatos mundiais individuais gerais. No sábado, ela quebrou a marca ao conquistar o ouro na prova dos 800m.

A que ela conquistou no dia 25 de julho foi nos 1500m livre e também conquistou duas pratas nos 400m livre e no revezamento 4x200m livre. Embora Ledecky pareça longe das impressionantes 23 medalhas de ouro olímpicas de Michael Phelps, Katie tem apenas 26 anos de idade e já está ganhando campeonatos como um dos melhores de todos os tempos. Com apenas 7 ouros olímpicos em seu nome, parece impossível pegar Michael Phelps no momento, mas ela terá pelo menos mais duas chances de fazê-lo. Ledecky também venceu a prova dos 800m em 8 minutos e 8,87 segundos, o que a torna a dona dos 29 tempos mais rápidos da história do torneio.

Ledecky precisa se preparar para as Olimpíadas de 2024

No próximo ano, teremos os Jogos Olímpicos na cidade de Paris e Katie Ledecky parece mais do que pronta para aceitar o desafio. Se ela se sair bem e dominar, ficará um pouco mais perto daquelas irreais 23 medalhas de ouro que Michael Phelps tem em seu currículo. É um grande dia para as nadadoras que admiram Katie Ledecky e um dia histórico para ela também.