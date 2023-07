A música de Jason Aldean ‘Small Town’ irá ao ar no ‘CMA Fest’ da ABC

ABC não vai editar Jason AldeanO controverso hit de , “Try That in a Small Town”, é o “CMA Fest” de quarta-feira, mas os espectadores não verão um quadro do videoclipe … fontes disseram ao TMZ.

“CMA Fest” foi filmado entre 8 e 11 de junho em vários locais de Nashville. Aldean foi um dos headliners, que cantou a música que estava subindo nas paradas.

A música se tornou um para-raios por causa da letra combinada com o videoclipe recém-lançado, com imagens de protestos do Black Lives Matter, queima de bandeiras e agressão à polícia. O videoclipe também foi filmado fora do mesmo tribunal onde houve um linchamento brutal anos atrás. O pessoal da mídia social criticou Aldean, alegando que sua música é um apito de direita.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ que a ABC irá ao ar a performance de Aldean, mas nenhum videoclipe aparecerá no programa. Só para constar, o videoclipe foi lançado após o festival. A ABC poderia ter usado o videoclipe na abertura ou nas promoções do programa, mas nossas fontes dizem que a rede foi dura em relação a isso.

Aldean tem defendeu a músicadizendo que não tem nada a ver com o BLM, mas sim um hino em homenagem aos vizinhos que se ajudam em cidades pequenas.