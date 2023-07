A namorada de Dennis Rodman, Yella Yella, aprova sua nova tatuagem no rosto dela?

Testa semana, recebemos a notícia de que Dennis Rodman fez uma nova tatuagem com a imagem de sua namorada em seu rosto. O nome dela é Yella Yellaela é modelo e tem muitos seguidores no Instagram. Rodman foi abordado por TMZ para perguntar a ele sobre isso com Yella Yella bem ao lado dele. Ele disse à agência que sua namorada atual era sua ‘Última Dança’, fazendo uma referência ao Netflix documentário para dizer que ficaria com Yella até a morte. Rodman está completamente convencido de que ela é a pessoa certa para ele e essa é a razão pela qual ele a queria em seu rosto. Além disso, ele explicou o motivo de estar tão loucamente apaixonado por ela.

Dennis Rodman esteve com muitas mulheres em sua vida, mas recentemente encontrou o amor com Yella Yella, que vai com ele a vários eventos públicos. Durante sua troca com o TMZ, Rodman explicou: “Esta é minha última dança com uma mulher. Ela é muito adorável. E agradeço a ela por me amar do jeito que sou – e é por isso que fiz isso por ela.” Mas Yella Yella realmente decidiu seguir o caminho certo e afirmou que não quer crédito pelo que Dennis Rodman decidiu fazer. No entanto, existem algumas inconsistências entre o que ela diz e o que ela faz.

Na verdade, eu disse a ele para não fazer isso. Eu fico tipo, ‘O que você está fazendo?’ Yella Yella sobre a tatuagem facial de Dennis Rodman

Yella Yella mostra tatuagem de Dennis Rodman no Instagram

Completamente oposto a não querer crédito por esta tatuagem no rosto, Yella Yella tem postado novamente histórias no Instagram sobre o procedimento. Além disso, ela até enviou um vídeo de como tudo aconteceu. Isso mostra que ela ficou muito feliz depois que Rodman imprimiu a imagem dela em seu rosto, aparentemente para sempre. De todas as coisas malucas que Dennis Rodman fez, esta não tem uma classificação muito alta. Há muitas decisões que ele tomou ao longo dos anos que deixaram muitas pessoas completamente chocadas. Ninguém jamais esquecerá quando ele decidiu ir à Coreia do Norte para conviver com o ditador Kim Yong Un na tentativa de amenizar as relações entre ele e os EUA.