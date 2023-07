A namorada de Ryan Mallett fala pela primeira vez desde a trágica morte do ex-zagueiro

AQuase uma semana se passou desde a morte de um ex- Patriotas da Nova Inglaterra jogador nas praias de Destin. A companheira dele também estava na Flórida no momento do acidente, então ela decidiu ficar de luto em silêncio até agora. Eles só tornaram público o relacionamento em 1º de junho.

Ela agradeceu a todos pelas mensagens de apoio que recebeu nos últimos dias e disse que fará um esforço para responder a todas que puder. Ela postou uma mensagem emocionada em sua página do Facebook com fotos dos dois se despedindo do quarterback.

“Não sei como vou superar isso, mas estou honrado em amar você e ser amado por você” Madison Carter escreveu no Facebook.

No primeiro parágrafo ela abre explicando que tentou salvar a vida dele, sem sucesso.

“Perdoe-me por não ter conseguido te salvar, espero que você saiba o quanto eu tentei.”

Tal declaração é ainda mais dolorosa quando você considera que Carter estudou medicina na Universidade de Arkansas e estava buscando uma especialização em osteopatia, então ela tem habilidades de primeiros socorros.

“Rezei por você por 27 anos e finalmente nos encontramos. Confio que Deus tem um plano para tudo, mas acho que nunca vou entender por que isso aconteceu”, continuou ela.

“Todo mundo sabe o quão talentoso, dedicado e apaixonado você era por jogar futebol. Aqueles de nós que tiveram a sorte de conhecer seu coração sabem que era maior do que sua enorme personalidade e estatura.

“As coisas não eram sobre você, eram sobre os outros. Muitas vezes ouvi você dizer ‘tem tanta gente boa no mundo’, e essa frase demonstra perfeitamente o tipo de pessoa que você era. Sempre zelando pelo bem dos coisas e outros”.

Mundo do esporte presta homenagem a Ryan Mallett

Seu ex-companheiro de equipe Tom Brady foi um dos primeiros a se pronunciar após a tragédia, assim como os patriotas. Em seguida, seus dois outros times anteriores, o Baltimore Ravens e Houston Texansbem como figuras da NFL e de outros esportes, aderiram. Os fãs também o fizeram, lembrando Malletmelhores momentos em campo.