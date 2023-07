A princesa Kate ocupa seu lugar no Royal Box em Wimbledon, ao lado de Roger Federer

kCome, a princesa de Gales, teve o melhor lugar na casa na terça-feira na quadra central de Wimbledon – na primeira fila do Royal Box e ao lado de Roger Federer.

A futura rainha, vestindo um blazer verde menta, desceu para seu assento momentos antes de Federer ser homenageado antes da partida de abertura no segundo dia do torneio em quadra de grama.

Federer, oito vezes campeão do All England Club, sentou-se entre a princesa e sua esposa, Mirka.

A primeira partida em um segundo dia úmido de Wimbledon – com o teto retrátil fechado – contou com Elena Rybakina contra o adversário americano Shelby Rogers. Como é tradição no mais tradicional de todos os torneios de tênis, Rybakina abriu o jogo na terça-feira como a atual campeã feminina.

Kate tem sido uma visitante regular de Wimbledon desde que se casou com o príncipe William. A falecida rainha Elizabeth II, avó de William, fez apenas algumas viagens ao All England Club durante seu reinado de 70 anos. Sua última aparição no Royal Box foi em 2010.

O rei Carlos III ocupou seu assento no Royal Box às vezes, mas não desde que assumiu o cargo de monarca de sua mãe. Elizabeth morreu em setembro passado e Charles teve sua coroação em maio.