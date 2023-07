A próxima revolução do impedimento: o futebol mudará irreversivelmente?

Fa arbitragem de futsal está evoluindo, mudando e tentando se adaptar às exigências do jogo moderno. Pelo menos é isso que o IFAB, órgão da FIFA responsável por tudo relacionado à arbitragem, está tentando alcançar. Gianni Infantino tem dado muito destaque ao IFAB e em uma era de polêmica do VAR, às vezes parece tomar decisões arriscadas.

Como acontece no início de cada temporada, são feitas mudanças e elaborados diferentes testes, que com o passar do tempo se tornam realidade. A próxima revolução chegou, como MARCA relatou, do trabalho de Arsene wenger e refere-se à regra do impedimento.

O francês, após ouvir todas as partes envolvidas, apresentou a ideia ao IFAB para ser testada nas próximas semanas em competições a serem realizadas na Itália e na Suécia, entre outros países.

infantino pediu ao diretor de desenvolvimento da FIFA que procurasse uma melhoria que beneficiasse o futebol de ataque. wenger acredita ter encontrado. O francês acha que o espetáculo vai crescer e propõe que o impedimento mude. A sua ideia baseia-se em permitir que o avançado fique à frente do defesa, desde que mantenha em contacto uma parte do corpo com a qual possa marcar um golo em linha com o último defesa.

wenger baseou isso em um estudo feito na Premier League, que diz que reduziria os impedimentos pela metade.

“Em algum momento serão feitas medições e pode até ser determinado que cinco ou seis centímetros não é impedimento. Está tudo em estudo”, disseram fontes autorizadas do IFAB ao MARCA.

Dos quatro impedimentos que ocorrem em média em cada partida, apenas dois seriam impedimentos com a mudança na regra, algo que poderia tornar o jogo mais favorável ao ataque.

A iniciativa começou em 2021 e agora está se tornando realidade com os diversos testes que estão sendo realizados pela FIFA. Os primeiros passos são muito semelhantes aos que foram dados pela introdução do VAR, impedimento semiautomático e outras inovações implementadas nos últimos anos.

Infantino nunca escondeu seu desejo de mudança

“Está sendo estudado porque queremos que o futebol seja cada dia mais ofensivo. Em 135 anos de história, só mudou duas vezes”, disse. infantino explicou.

“Arsene wenger nos apresentou uma possibilidade que é que não há impedimento se o atacante for atacante, mas uma parte do corpo com a qual um gol pode ser marcado está alinhada com o zagueiro. Assim teríamos um futebol muito mais ofensivo.”