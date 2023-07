CApesar das preocupações com a inflação e o estado do economia dos EUA fizeram com que os gastos do consumidor diminuíssem, a tendência de se presentear com pequenas compras está ganhando popularidade.

Em plataformas como TikTok, o conceito de estilo de vida “pequeno mimo” é visto como uma forma de autocuidado. Os compradores acreditam que a compra de itens baratos fornece um impulso temporário em tempos de estresse econômico.

À medida que alguns dos maiores eventos de compras do ano se aproximam, há uma oportunidade para algumas compras terapêuticas sem gastar muito, sugerem os especialistas.

A que horas começa o Amazon Prime Day?

O altamente antecipado Amazon Prime Day está programado para começar às 03:00 ET em 11 de julho e vai até 12 de julho.

Concorrentes como Walmart, Target e Best Buy também estão hospedando eventos de negócios sobrepostos. O evento “Black Friday in July” da Best Buy acontecerá de 10 a 12 de julho, enquanto a Walmart + Week começa em 10 de julho e continua até 13 de julho. A Target Circle Week oferece um período ainda maior de dias com desconto, de 9 a 15 de julho.

Além disso, varejistas como Macy’s, Nordstrom, Sur La Table e Wayfair estão oferecendo descontos de 50% ou mais ao longo do mês.

“A inflação está pressionando os consumidores a começar cedo e encontrar ofertas de varejistas dispostos a oferecer promoções que vão impulsionar o tráfego e o entusiasmo em um ambiente desafiador”, disse Matt Kramer, líder do setor de varejo e consumo da KPMG, à CNBC.

Uma pesquisa recente da CNBC e da Morning Consult revelou que, devido aos preços mais altos, quase 80% dos consumidores reduziram seus gastos com itens não essenciais, como entretenimento, decoração e roupas.

No entanto, apesar disso, uma pesquisa realizada pelo The Vacationer descobriu que quase 80% dos adultos ainda pretendem fazer compras em Amazon Prime Day.