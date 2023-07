A que horas é o Grande Prêmio da Inglaterra? Canal de TV, onde assistir online, Programação da corrida de hoje

Red Bull vai procurar continuar o seu incrível começo para o 2023 Fórmula 1 temporada com uma vitória em Silverstone no Grande Prêmio da Inglaterra de domingo.

Max Verstappen vai começar a corrida na pole depois de uma volta de qualificação empolgante, embora o favorito da casa, Lando Norris, esteja logo atrás dele começando em P2.

É difícil imaginar outra coisa senão uma continuação do Red Bull domínio da campanha até agora, embora Sérgio PerezOs problemas de ‘s continuam, já que ele não conseguiu sair do Q1 pela quarta vez nesta temporada.

A que horas é o Grande Prêmio da Inglaterra?

A final de Silverstone começará às 15h, horário local na Grã-Bretanha, o que equivale às 16h na Espanha.

Formalidades como a volta de formação terão início por volta das 14h57 locais e 15h57 na Espanha.

Os espectadores nos Estados Unidos poderão sintonizar a corrida ao vivo, embora devido às diferenças de fuso horário, a corrida começará para eles muito mais cedo naquele dia.

As áreas que usam o horário padrão do leste poderão assistir à corrida às 10h, enquanto o horário padrão central para a largada será às 9h.

No fuso horário do Pacífico, a corrida começará às 7h.

Onde assistir ao Grande Prêmio da Inglaterra?

Para os telespectadores do Reino Unido, o Grande Prêmio da Inglaterra será transmitido ao vivo de Silverstone em dois canais.

A Sky Sports F1 apresentará sua cobertura habitual da corrida, no entanto, como parte de um acordo de televisão nacional, haverá cobertura ao vivo do Grande Prêmio da Inglaterra no Canal 4.

A Movistar é a parceira oficial de transmissão da Fórmula 1 na Espanha, e os telespectadores do país poderão assistir à cobertura ao vivo do Grande Prêmio da Inglaterra no canal Movistar+.

Os telespectadores dos Estados Unidos poderão assistir à corrida no ESPN2, embora o feed seja obtido diretamente da equipe Sky Sports F1 no Reino Unido.

A transmissão da corrida nos EUA também é possível usando o serviço fuboTV.