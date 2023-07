A que horas são as primeiras partidas de Wimbledon? Canal de TV, onde assistir online, Agenda do primeiro turno

Oum dos eventos mais importantes do circuito de tênis está chegando. Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, é o torneio mais antigo e que todos sonham em vencer. O torneio é disputado na grama como superfície, sendo o único dos quatro majors a fazê-lo. A duração do torneio é de duas semanas.

Como assistir Wimbledon?

A cobertura completa de Wimbledon está disponível na ESPN, ESPN+ e Tennis Channel , a partir das 5h ET de segunda-feira, 3 de julho.

Como Assistir Wimbledon Online?

Wimbledon será transmitido pela ABC, ESPN e ESPN2, mas se você não tiver cabo, ainda poderá acessar esses canais online usando um serviço de streaming de TV ao vivo DirecTV Stream, FuboTV ou Sling.

Quando começa Wimbledon 2023?

Nesta segunda-feira, 26 de junho, começou oficialmente a ação nas quadras do Roehampton Club. A qualificação já está sendo disputada, enquanto o sorteio principal será sorteado na sexta-feira, 30 de junho. O torneio será disputado entre segunda-feira, 3 de julho e domingo, 16 de julho.

Calendário de Wimbledon 2023

ATP Masculino Simples (Grand Slam)

Primeira rodada: segunda-feira, 3 a terça-feira, 4 de julho

Segunda rodada: quarta-feira, 5 a quinta-feira, 6 de julho

Terceira rodada: sexta-feira, 7 a sábado, 8 de julho

Quarta rodada: domingo, 9 – segunda-feira, 10 de julho

Quartas de final: Terça-feira, 11 – Quarta-feira, 12 de julho

Semifinais: sexta-feira, 14 de julho

Final: domingo, 16 de julho

Individual Feminino WTA (Grand Slam)

Primeira rodada: segunda-feira, 3 a terça-feira, 4 de julho

Segunda rodada: quarta-feira, 5 a quinta-feira, 6 de julho

Terceira rodada: sexta-feira, 7 a sábado, 8 de julho

Quarta rodada: domingo, 9 – segunda-feira, 10 de julho

Quartas de final: Terça-feira, 11 – Quarta-feira, 12 de julho

Semifinais: quinta-feira, 13 de julho

Final: sábado, 15 de julho