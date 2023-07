A quem pertencia a cocaína encontrada na Casa Branca? As pessoas estão fazendo apostas malucas!

Taqui foi uma descoberta chocante na Casa Branca esta semana, com uma substância que se acredita ser cocaína encontrada lá por agentes do serviço secreto na noite de domingo.

Uma investigação foi iniciada para tentar entender quando e como a droga foi trazida para a Casa Branca e quem a levou para o local.

Nesse ínterim, começaram as especulações nas redes sociais e uma empresa de apostas chegou a lançar apostas para permitir que as pessoas apostassem em quem poderia pertencer a cocaína.

A quem pertencia a cocaína da Casa Branca?

A conta do Twitter BetOnline.ag divulgou uma longa lista de potenciais proprietários da cocaína, nomeando muitas celebridades na lista, bem como Hunter Bidenfilho do presidente Joe Biden que é conhecido por ter problemas de abuso de substâncias no passado.

O lista completa de suas probabilidades de apostas em cocaína na Casa Branca é o seguinte:

Caçador Biden +200

Travis Kelce +800

Um dos Jonas Brothers +1000

Angelina Jolie +1200

Maddox Jolie-Pitt +1200

Ariana Madix +1200

Membro da LSU Lady Tigers +1400

Membro da UConn Men’s Team +1400

Snoop Dogg +1600

Edward Lee +1600

Elton John +2000

Membro do BTS +2000

Olívia Rodrigo +2000

Chance de Hamlin +2000

Mateus McConaughey +2500

Selena Gomez +2500

Ciara +2500

Um medalhista de ouro olímpico +2500

Patrick Mahomes +2500

Lisa Vanderpump +3300

Paris Hilton +3300

Tom Brady +5000

Narendra Modi +10000

Andy Reid +10000

Jill Biden +10000

Joe Biden +15000

Travis Kelce é perseguido por cocaína na Casa Branca

No caso de muitas das celebridades mencionadas na lista acima, parece que elas foram nomeadas apenas pelo fato de terem estado recentemente na Casa Branca.

Esse é o caso com Kansas City Chiefs jogadoras Patrick Mahomes e Travis Kelceque estiveram lá recentemente para comemorar seu triunfo no Super Bowl.

O tight end foi controlado por usuários do Twitter por suas chances estranhamente altas, inclusive pelo próprio site de apostas.

“Ou houve um culpado surpresa como Travis Kelce quem gostou demais da visita à Casa Branca?”, brincou a conta, junto com uma imagem photoshopada.