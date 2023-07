A rainha Camilla e a ex-nora Sara Parker Bowles estabelecem um vínculo duradouro em meio a mudanças reais

Rainha Camila provou que os laços familiares podem resistir ao teste do tempo. A ex-nora da rainha, Sara Parker Bowlescontinua a compartilhar uma ligação especial com a monarca mesmo após seu divórcio de Tom, filho da Rainha. O editor de moda recentemente lançou luz sobre seu relacionamento duradouro enquanto Camilla celebrava sua 76º aniversário em 17 de julho.

Sara, que era casado para Tom de 2005 a 2018revelado a Os tempos os desafios que Camilla enfrentou durante o namoro, um período agora referido como “os anos do ódio.“Naquela época, Camila lutou para ser aceita pelo público, mas ela demonstrou notável coragem e resiliência. “Ela não foi aceita de jeito nenhum. Ela não falou sobre isso. Ela era apenas muito corajosa e sem reclamar,” Sara compartilhou.

Tom temia que a história se repetisse sobre da rainha Elizabeth passando, mas para sua surpresa, a situação tomou um rumo diferente. Em setembro de 2022, Rainha Elizabeth faleceue Camilla, junto com o marido Rei Carlos, ascendeu ao trono. Apesar de Sara e Tom divórcioSara e Camilla mantiveram um relacionamento próximo ao longo dessas mudanças.

Sara e seus filhos, Lola e Freddyestiveram presentes na coroação em maio, com seu filho de 13 anos servindo como um dos Páginas de honra de Camilla. Refletindo sobre a ocasião importante, Sara relembrou os nervos de Camilla e o desejo de ter seus entes queridos ao seu lado. “Camilla estava muito, muito nervosa. Ela queria as pessoas que amava ao seu redor. [The king] não estava nada nervoso. Mas Camilla não pediu nada disso,” sara compartilhado.

Sara enfatizou o papel único que Camilla desempenha dentro da família real, sendo um estranho. Ela acredita que a família real precisa de indivíduos como Camilla para servir como “rosto humano” por causa de sua perspectiva distinta. Sara mencionou carinhosamente que seus filhos ainda se refere a Camila como “Gagá”, destacando o vínculo duradouro que eles compartilham.

O emocionante encontro de Sara com o rei Charles e Camilla

A alegria de Sara foi evidente ao contar que viu o filho na sacada da Palácio de Buckingham ao lado Rei Carlos e Camilalogo após a coroação em Abadia de westminster. “Eu estava observando-o obsessivamente. Mas eu sabia que ele ficaria bem, que eu poderia deixar ir,” Sara admitiu. Ela não pôde conter sua alegria ao descrever a onda espontânea de seu filho, um ato que não foi planejado, mas exibiu seu emoção genuína.

Adicionando um toque de magia de conto de fadas à mistura, Sara compartilhou uma experiência extraordinária. No início deste ano, ela recebeu um e-mail de um representante da Rei Carlosperguntando sobre Lolao presente desejado para ela aniversário de 16 anos. Sara descreveu o encontro como surreal, como se tivesse tropeçado na linguagem de um livro de histórias. O e-mail dizia simplesmente: “O rei gostaria de saber o que Lola quer de aniversário”.

Como Rainha Camila continua seu reinado, é claro que ela ligação com sara permanece intacta, provando que o amor e a família transcendem os limites de títulos e casamentos. A conexão deles serve como prova do poder duradouro dos relacionamentos, mesmo em meio a transições reais e escrutínio público.