A reviravolta de James Harden: estrela do 76ers deve ficar na Filadélfia

James HardenO futuro da empresa tem sido um importante ponto de discussão em Filadélfia este verão como o 76ers tentar construir uma equipe de calibre de campeonato para a próxima temporada. O futuro Hall da Fama armador supostamente pediu uma troca no final do mês passado – mas nenhuma oferta real surgiu para a barba já que muitos escritórios de frente diminuem para o verão.

Agora é supostamente possível que Endurecer não sai Filadélfia afinal, neste verão, com o interesse comercial esfriado significativamente após os agitados dias de abertura da agência gratuita.

O Barba ainda quer sair

Endurecerdesejo de sair Filadélfia para outra equipe ainda está lá, de acordo com outro relatório terça-feira. Mas o 76ers não estão perto de negociar o jogador de 33 anos – e se ofertas adequadas não aparecerem, a franquia pode simplesmente optar por manter Harden, mesmo no último ano de seu contrato.

Obviamente, ofertas comerciais competitivas podem ser enviadas no final do verão, quando a temporada regular começar. Espera-se que isso aconteça com Damian Lillardque quer um comércio para o calor de Miami – mas ainda está contratado para um Portland time que não está afim de jogar bola.

Embiid espera manter parceria Harden

Endurecer ficando com o Sixers pode não ser a pior coisa do mundo. Afinal, a barba ainda é um jogador de alto nível, e a chegada do novo técnico Nick Nurse poderia desbloquear Filadélfiao potencial de uma forma Doc Rivers não conseguia.

E, obviamente, Joel Embiid ainda está por aí. O reinante NBA MVP ainda quer jogar com Harden e espera que ele volte antes do início da temporada 2023/24.