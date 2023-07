A rivalidade entre Riqui Puig e Jaime Camil: Olha garoto

Mator mexicano jamie camil e Riqui Puig viram-se envolvidos em polêmica depois de se envolverem em uma troca de mensagens em suas contas de mídia social.

camelo foi referido como um “palhaço” por puigque, por sua vez, aconselhou o jogador do LA Galaxy a focar no desempenho de sua equipe em dificuldades na atual temporada da MLS.

O conflito remonta a 31 de maio, quando Camil criticou Puiga exuberante comemoração do gol durante entrevista ao programa “Ahora o nunca” da ESPN.

Recentemente, puig se deparou com o vídeo dos comentários de Camil, que eram direcionados ao seu gol marcado nas oitavas de final do US Open Cup.

“Aquele nível de emoção”, camelo disse.

“Cara, relaxa, você está jogando contra garotos de 15 anos. É palhaçada. Se [Giorgio] Chiellini fosse presenciar a atuação de um moleque inexperiente, pegajoso daquele jeito, comemorando como se tivesse acabado de ganhar a copa contra um time C.

“Entendemos que há uma rivalidade, mas ele não passa de um nojento.”

Em resposta, puig não se conteve e respondeu camelo com uma mensagem no Twitter

“Slimy? Hahahaha”, acompanhado de um emoji de palhaço.

camelo reagiu a puigmensagem de questionando o Los Angeles Galaxydesempenho da MLS na atual temporada da MLS.

Ele destacou que a equipe está atualmente em penúltimo lugar na Conferência Oeste com 22 pontos em 21 jogos.

Ao reconhecer puigo talento de camelo sugeriu que sua única ambição no torneio parece ser derrotar o LAFC em El Trafico.

“Olha garoto, você é um jogador incrivelmente talentoso, mas você e seu time deveriam se preocupar mais em não ficar em último lugar na MLS.” camelo observado.

“O LA Galaxy está experimentando seus piores resultados e desempenho em toda a sua história.

“Se sua única aspiração no torneio é vencer LAFC e você está colocando todo o seu esforço nisso, então você definitivamente precisa reavaliar suas prioridades e, acima de tudo, mostrar mais respeito aos seus fãs.”

O Los Angeles Galaxy têm mostrado sinais de melhora, subindo da última posição na classificação e atualmente ocupando a penúltima posição em sua conferência.

Eles venceram seus dois últimos jogos, com puig contribuindo com gols nas duas partidas.