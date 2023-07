A selfie de bunda de Paige Spiranac quebra a Internet ao revelar seu número de golfe perfeito

Paige Spiranaca influenciadora do golfe conhecida por suas roupas ousadas e sessões de fotos ousadas, recentemente levou para Twitter para fazer uma pergunta aos seus fãs: “Nove ou 18 buracos?” Enquanto desfrutava de uma partida de golfe em um belo dia, Paige decidiu tirar uma selfie única do ponto de vista de um verme, capturando seu traseiro na foto.

Em vez de chamar a atenção para seu traseiro, ela envolveu seus fãs de maneira divertida, perguntando sobre o número preferido de buracos de golfe. Ostentando um elegante top curto preto e mini-shorts combinando, ela confessou: “Opinião impopular, mas acho que 12 buracos é a quantidade perfeita.” Em meio a alguns comentários atrevidos, seus seguidores concordaram com suas próprias preferências.

“Concordo plenamente! Nove buracos não são suficientes e, às vezes, 18 buracos podem ser demais quando está muito quente”, compartilhou um fã. Outro admirador, exercendo admirável autocontrole, brincou: “Tentando muito resistir à piada … ainda estamos fazendo fraseado?” Um terceiro seguidor, que muitas vezes luta para manter a liderança no início, sugeriu com humor jogar 12 buracos com um 6 de emergência como uma chance de recuperar o ímpeto.

Enquanto alguns fãs ignoraram completamente a pergunta e encheram Paige de adoração, outros mencionaram o surgimento de campos de 12 buracos sendo projetados em todo o país. No entanto, nem todo mundo aprecia o estilo provocativo de Paige no campo de golfe. Na verdade, ela revelou que um clube uma vez recusou sua doação de caridade devido a suas postagens atrevidas nas redes sociais.

Paige apoia crianças menos afortunadas

“Eu queria ajudar esta instituição de caridade e dar a eles tacos de golfe gratuitos”, compartilhou Paige em seu podcast, ‘Playing-A-Round with Paige’. “Mas o cara escreveu de volta dizendo: ‘Nós adoraríamos, mas por causa da forma como nossos membros do conselho veem você, você não pode ajudar.'” Paige, que cresceu com recursos limitados, expressou frustração por não poder dar de volta para crianças menos afortunadas devido à sua aparência.

“Todos nós compartilhamos um interesse comum e amor pelo jogo. Não entendo por que isso importa se não estou vestindo uma camisa pólo”, exclamou ela. Apesar de enfrentar críticas e discriminação, Paige continua determinada a causar um impacto positivo e se conectar com outros entusiastas do golfe.