A situação de Mbappé não leva o Real Madrid a agir

Kylian Mbappé não está viajando para PSGA turnê do francês pela Ásia como uma medida para fazer com que o francês concorde com uma renovação de contrato ou uma transferência por uma taxa ainda desconhecida. Os donos do Catar estão fazendo de tudo, segundo o L’Equipe, diante do que consideram um acordo com Real Madrid válido a partir de 30 de junho de 2024, algo que o clube nega, pois também estaria fora do quadro legal que permite negociações seis antes do fim do contrato.

A ousadia do PSG surpreendeu no campo de treinamento dos Los Blancos em Los Angeles e entre os dirigentes que permaneceram no valdebebas. Eles não esperavam tamanho gesto de pressão para resolver um problema que fica um pouco mais turvo a cada passo e mostra que a única coisa que eles entendem do Catar é sempre conseguir o que quer. É algo que já fizeram em 2021 quando se recusaram a negociar a saída do atacante, apesar do apelo feito pelo jogador e das ofertas apresentadas pelo Real Madrida última em 30 de agosto do referido ano.

Agora a história é bem diferente e é o PSG que procura uma transferência. O Real Madrid continua acreditando que o problema não é do clube. Mbappé não parece disposto a ceder e Al Khelaifi tem pela frente um sério conflito, no qual o Real Madrid não quer participar. Eles sustentam que agora não é a guerra deles, pelo menos por enquanto. O tempo está correndo a seu favor em toda essa história.

Kylian Mbappé

Um negócio no valor de cerca de 400 milhões

Todos os caminhos parecem levar o francês ao Estádio Santiago Bernabéu, mas para isso temos que esperar. A questão é se vai demorar um mês ou um ano. Mbappé ainda insiste que não renovará o contrato e o Real Madrid não entrará em uma negociação que ainda está na casa dos 400 milhões de euros.

PSG colocaram o atacante à venda e os dirigentes catarianos da seleção francesa não pretendem ligar Real Madrid por enquanto. Vão até oferecê-lo à Arábia Saudita para não ver Mbappé no Real Madrid, um jogador que pode custar 200 milhões de euros se não jogar.

Los Blancos esperam e não se desesperem. Eles sabem que a situação é muito diferente porque é o PSG que está procurando uma nova equipe para Mbappé.