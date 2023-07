A surpreendente transformação de Russell Okung depois de perder mais 50 quilos!

Fvermes NFL jogador de linha ofensiva Russel Okung mais uma vez surpreendeu o mundo com sua transformação contínua. Após sua perda de peso anterior de quase 100 libras em abril, Senhor agora derramou um adicional 50 libras durante um cansativo Dieta de água de 40 dias.

O ex-NFL estrela levou para Instagram para compartilhar seu progresso, postando uma foto que mostra sua contínua metamorfose, acompanhada da legenda: “O jejum de longo prazo apenas com água é uma das melhores e mais difíceis coisas que já fiz.”

Durante sua final NFL temporada com o Carolina Panthers em 2020, Senhor foi listado em um escalonamento 310 libras, de pé em um imponente 6 pés-5. No entanto, de acordo com estimativas feitas por Mike Florio, do ProFootballTalk em abril, o peso de Okung havia caído para aproximadamente 220 librascolocando-o na notável vizinhança de 170 libras.

O triunfo de Russell Okung sobre a adversidade: dos desafios da carreira à transformação inspiradora da perda de peso

SenhorSua carreira no futebol profissional, marcada por notáveis ​​conquistas e elogios, o viu se destacar como um membro fundamental da Seattle Seahawks‘ Time vencedor do Super Bowl no temporada 2013-14o que lhe valeu um lugar merecido no Pro Bowl duas vezes como um tackle esquerdo. No entanto, suas realizações não foram isentas de desafios, principalmente quando se tratava de controlar o peso.

O atacante revelou as dificuldades que enfrentou, compartilhando que até levantar da cama era uma tarefa difícil. “Para mim, ao refletir sobre minha carreira, houve alguns problemas” Senhor confessou em entrevista ao GQ em junho.

“Tive uma embolia pulmonar, tive pulmões dilacerados, uma série de cirurgias, danos nos ligamentos e tendões – era difícil levantar todos os dias. Pensei, magicamente, que quando terminasse de jogar seria mais fácil. Mas na verdade ficou mais difícil. Eu havia esgotado completamente a testosterona. Tenho dois filhos, uma esposa e uma vida cheia de exigências. Eu não poderia atender a essas demandas. Quando eu estava jogando, não pensava nessas coisas. Quando dei um passo para trás, pude ver a realidade. Eu era jovem, mas não sentia vitalidade. Isso é o que levou à mudança,” Ele continuou.

Senhor, agora com 34 anos, adota uma dieta rigorosa que consiste principalmente em seis garrafas de água por dia. A significativa perda de peso que ele alcançou o deixou se sentindo melhor do que nunca, como ele exclamou com entusiasmo: “Ó meu Deus. Eu me sinto vivo!“

Essa transformação fenomenal não apenas mostra A notável dedicação de Okung para o seu bem-estar, mas também serve de inspiração para inúmeras outras pessoas que podem estar enfrentando desafios semelhantes. Como o ex-NFL estrela continua sua jornada extraordinária, o mundo aguarda ansiosamente o que está por vir Russel Okung.