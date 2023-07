A última fuga de Messi para o Caribe antes de ingressar no Inter Miami

esposa de Lionel Messi Antonela Roccuzzo compartilhou um vislumbre de seus últimas férias antes de embarcarem em sua aventura na MLS.

Messi está prestes a pousar no Estados Unidos e levar o mundo do futebol a novos patamares, mas, por enquanto, ele está descansando férias no Caribe.

o argentino lenda do futebolacompanhado de sua esposa e namorada de infância Antonellafoi flagrado curtindo as praias ensolaradascomo pode ser visto nas fotos compartilhadas por ela no Instagram.

Momento em família no paraíso

Messi36, foi capturado Tomando banho de sol nas praias intocadas do Caribe.

Parece ser a fuga perfeita antes de sua tão esperada mudança para o Inter Miami, onde ele se juntará Liga principal de futebol.

Enquanto ele descansava na praia, era evidente que Messi estava aproveitando ao máximo seu tempo de inatividade antes de embarcar no próximo capítulo de sua incrível carreira.

O Barcelona lenda também foi vista desfrutando de um emocionante passeio de lancha com Antonella.

Antonela Rocuzzo, esposa de Lionel Messi, compartilhou um vislumbre de suas férias tropicais no InstagramAntonela Roccuzzo Instagram

Inter Miami prepara-se para reunir trio do Barcelona

A empolgação ao redor do Messi chegada a Miami é ainda mais intensificado pela notícia de dois outros rostos familiares de sua ilustre carreira no Barcelona se juntando a ele em Inter Miami.

O maestro do meio-campo Sergio Busquets já foi anunciado informalmente como uma nova contratação via Instagram, e espera-se que o zagueiro Jordi Alba faça o mesmo em breve.

Quando Messi fará sua estreia?

Messi espera-se que chegue a Miami nos próximos dias, já que sua estreia foi anunciada para 21 de julho contra Cruz Azul.

Antes disso, um funcionário inauguração no estádio do time está agendado para 16 de julho.

Para Inter Miamio momento não poderia ser melhor, já que a equipe atualmente definha na parte inferior da tabela Conferência Leste e está nove pontos atrás das vagas do playoff.