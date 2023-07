A última mudança de Wimbledon: as mulheres poderão usar roupas íntimas escuras

Cimbledon abraçou a mudança com a chegada do novo século, fazendo mudanças de formato e infraestrutura e também pressionando por maior igualdade no prestigiado tênis torneio.

O desenvolvimento mais recente é que as jogadoras agora poderão usar roupas íntimas não brancas sob suas saias ou shorts pela primeira vez, devido às preocupações das jogadoras com a menstruação,

“É um avanço, é claro, pois qualquer apoio às mulheres é muito bem-vindo”, disse a jogadora espanhola sara sorri.

jogador britânico Heather Watson também compartilhou seus pensamentos sobre a evolução.

Quando Wimbledon anunciou isso sobre os shorts, fiquei muito feliz porque faz uma grande diferença”, disse ela à Sky Sports.

“Falo abertamente sobre minha menstruação e sobre estar menstruada. Não acho que seja um tabu. Adoraria que as pessoas falassem mais sobre isso, principalmente as mulheres no esporte.

“Então, quando ouvi isso, fiquei muito feliz porque no ano passado tomei pílula para parar de sangrar porque sabia que tínhamos que usar shorts brancos e não queria enfrentar nenhum constrangimento.

“Estamos correndo suando, fazendo espacates na quadra.

“Este ano eu sabia que minha menstruação seria durante Wimbledon novamente, então estou muito feliz por não ter que fazer a mesma coisa do ano passado. Acho que é muito positivo e é realmente ótimo. Realmente para frente- pensamento.”

Os organizadores afirmaram que esta decisão foi tomada após discussões com a WTA, fabricantes de roupas e fornecedores de equipamentos médicos para encontrar a melhor maneira de apoiar as jogadoras nos torneios.

Mudanças em Wimbledon

A realidade é que os dirigentes do All England Club estão abrindo suas mentes e as mudanças estão aumentando.

Permanecem as quadras de grama, o traje branco, as bolas Slazenger e a ausência de painéis publicitários nas quadras, por isso ainda é um dos eventos mais tradicionais de todos os esportes.