A vencedora do Grammy Tori Kelly é hospitalizada após coágulos sanguíneos perigosos em órgãos vitais

Tori Kelly teve que ser levada ao hospital após desmaiar em um restaurante de Los Angeles, ao chegar ao hospital, uma fonte próxima à vencedora do Grammy disse que seu estado de saúde era ‘muito grave’.

Kelly estava jantando com amigos e começou a notar seu batimento cardíaco acelerado e isso perturbou a cantora, depois que seus amigos disseram ao TMZ que ela desmaiou e ficou ‘fora por um tempo’.

Tori Kelly teve que ser levada às pressas para o pronto-socorro em Los Angeles

Pessoas próximas ao músico afirmam que tentaram evitar que ela fosse internada em um hospital aleatório no centro da cidade Los Angeles e queria que ela tivesse os melhores cuidados, então ela foi levada para Cedars-Sinai que se diz ser uma das melhores instalações do país nos E.U.A.

Depois dela amigos ficaram com medo quando ela desmaiouela não aguentou esperar a ambulância chegar, as pessoas ao seu redor sugeriram que ela fosse levada para o centro médico de sua preferência em um veículo particular, e foi levada às pressas para o É para receber atendimento imediato.

Na UTI, o os médicos fizeram uma série de exames e descobriram que ela tinha coágulos sanguíneos no Tori’s pernas, pulmões e ainda estão tentando avaliar se ela tem algum por perto coração.

Devido à natureza de sua condição, Tori não esteve consciente o tempo todo e tem entrado e saído durante sua estada no hospital.

Embora Tori não apareceu em muitos tablóides ou algo do tipo, ela é uma cantora muito conhecida no meio gospel pois assumiu o Grammy de Melhor Álbum Gospel e Melhor Performance/Canção Gospel em 2019 e também obteve o Billboard Women in Music Breakthrough Artist Award quando ela era uma estrela em ascensão em 2015.