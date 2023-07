A venda do Washington Commanders se torna a mais cara de qualquer franquia esportiva da história

NOs proprietários do FL aprovaram por unanimidade a venda do Comandantes de Washington na quinta-feira a partir de Dan Snyder para um grupo liderado por Josh Harris e incluindo Magic Johnson por um recorde de $ 6,05 bilhões.

Todos os 32 proprietários de times votaram pela venda, que é o preço mais alto pago por um time esportivo profissional norte-americano. Depois que o comitê financeiro aprovou o acordo com o novo grupo de proprietários, Harris Blitzer esportes e entretenimento, uma reunião especial da liga foi convocada para considerá-la e votá-la antes do início da temporada de 2023.

Proprietário do Dallas Cowboys Jerry Jones sorriu ao sair de uma escada rolante e se dirigir para a sala de reuniões, concedendo uma breve entrevista a repórteres sobre a venda iminente do rival de divisão de seu time.

“É um dia marcante”, disse Jones. “Estou entusiasmado com a perspectiva de ir a Washington e aplicar-lhes alguma pena de morte.”

Snyder era dono de seu time de infância favorito desde 1999, quando o comprou por US$ 800 milhões. O sucesso foi passageiro, dentro e fora de campo. Com Snyder no comando, o time chegou aos playoffs apenas seis vezes em 24 anos, venceu apenas duas vezes um jogo da pós-temporada e foi 166-226-2 no geral. A franquia perdeu uma quantidade significativa de brilho desde os dias de glória sob o comando do técnico Joe Gibbsque ganhou três Super Bowls em seus 12 anos consecutivos, de 1981 a 1992.

Depois, houve os problemas fora do futebol, desde uma briga com proprietários minoritários que levou Snyder a comprar suas ações do time até alegações de assédio sexual por ex-funcionários, o que levou a uma série de investigações sobre má conduta no local de trabalho. Repetidamente, Snyder disse que nunca venderia o time.

A maré começou a mudar nessa frente em outubro passado, quando o proprietário do Indianapolis Colts, Jim Irsay, disse que havia “mérito para remover” Snyder, uma expulsão que exigiria votos de pelo menos 24 dos outros 31 clubes. Duas semanas depois, Snyder e sua esposa Tanya contrataram uma empresa para começar a explorar a venda de parte ou de toda uma das franquias mais antigas da NFL – uma que chama a capital do país desde 1937.

Por fim, esse processo levou a um grupo presidido por Harris. Sua equipe de investimentos também inclui David Blitzer, com quem é co-proprietário do Philadelphia 76ers da NBA e do New Jersey Devils da NHL, o empresário da área de Washington Mitchell Rales e mais de uma dúzia de outros. O grupo de proprietários excepcionalmente grande precisava e recebeu a aprovação financeira da liga para um acordo que destruiu o herdeiro de US$ 4,35 bilhões do Walmart. Rob Walton pago no ano passado pelo Denver Broncos.

A reunião especial para a venda do Commanders foi realizada no mesmo hotel adjacente ao Mall of America no subúrbio de Minneapolis, onde o grupo de Walton ganhou o controle formal dos Broncos.

Seu maior desafio imediato para o futuro de longo prazo da organização é um novo estádio para substituir o FedEx Field, a casa do time que foi concluída às pressas desde 1997 em Landover, Maryland, que não envelheceu bem. Virginia abandonou um projeto de lei do estádio há mais de um ano, uma consequência do número de controvérsias fora do campo girando em torno do time.

Trazer os fãs de volta é uma grande prioridade depois que Washington ficou em último lugar na liga em 2022 e penúltimo em 2021. O time foi rebatizado no ano passado como Commanders depois de abandonar o nome Redskins em 2020 e passar genericamente pelo Washington Football Team por duas temporadas.

Os advogados de Snyder participaram da reunião. Ele não fez.

Os proprietários também receberam uma atualização pessoal na reunião da ex-procuradora dos Estados Unidos Mary Jo White sobre sua investigação para a NFL sobre os Commanders, que começou há 1 ano. Isso foi lançado à luz da revisão do Congresso sobre má conduta no local de trabalho, que também incluiu um encaminhamento à Comissão Federal de Comércio para possíveis impropriedades comerciais de Snyder.

Comissário Roger Goodell prometeu tornar público o relatório de White quando estiver concluído.