A vida de Johnny Depp e Amber Heard após o julgamento: quem se recuperou mais rápido?

EUjá faz um ano desde que ambos Amber Heard e Johnny Depp conquistou o mundo com seu julgamento por difamação divulgado. Um que realmente não teve um vencedor claro, pois ambos os lados tiveram que pagar milhões de dólares em danos. Foi provado que Amber Heard mentiu sobre algumas partes de suas acusações. Johnny Depp também provou estar sob a influência de várias substâncias quando interagiu com Amber Heard. Nenhum deles teve uma grande ótica saindo do julgamento e ambos queriam que aquele capítulo de suas vidas terminasse. Deixar um relacionamento tão tóxico para trás leva tempo e muito esforço. Felizmente, tanto Amber quanto Johnny parecem estar bem agora, mas o que eles têm feito?

O retorno de Johnny Depp a Hollywood

Depp começou a correr com seu retorno ao fazer uma turnê com o falecido roqueiro Jeff Beck por toda a Europa. Depois disso, ele filmou o Festival de Cannes contendor, ‘John du Barry‘ onde ele interpreta o rei Luís XV. Segundo relato do pessoal da Gente, Johnny Depp disse ao seu círculo mais próximo que se sente incrivelmente sortudo com a rapidez com que foi aceito de volta por um setor da indústria do entretenimento. Embora o filme não tenha ido tão bem com os críticos, todos concordaram que o desempenho de Johnny Depp foi sólido. Atualmente, ele mora em Sommerset e cuida da própria vida. A história de Amber Heeard foi um pouco diferente.

O caminho de Amber Heard de volta às boas graças do povo não foi tão tranquilo quanto o de Johnny Depp. A atriz infelizmente sofreu a raiva e a ira de um mundo onde os homens são mais reverenciados do que as mulheres. Tudo começa com quanto mais eles recebem para fazer o mesmo trabalho, mas ela também foi crucificada por muitos como a vilã da história. Ela e Johnny cometeram erros nesse relacionamento incrivelmente tóxico, mas o ator é quem voltou com sucesso primeiro. Heard ainda teve que se mudar para a Espanha para ficar longe de todo o escrutínio. Ela está muito melhor agora e está estrelando um novo filme que já está promovendo. Esse contraste deles se recuperando em tempo real diz tudo o que você precisa saber sobre as disparidades entre homens e mulheres na indústria do entretenimento.