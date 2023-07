A$AP Rocky parece insultar Travis Scott no Rolling Loud: “Eu roubei sua vadia”

O rapper do A$AP Mob está atualmente esperando seu 2º filho com Rihanna mas anos antes, em 2015 … ela e Travis eram uma coisa – e isso é o tempo que ele e Rocky são rivais.

Toque em um novo #DrinkChamps com o lendário @asvpxrocky ‼️ Sintonize esta noite às 22:00 ET apenas no REVOLT 📺 @drinkchamps @noreaga @djEFN pic.twitter.com/zfVdlZrhMd

No ano passado, Rocky declarou publicamente que sentiu que Travis roubou todo o seu estilo, mas não se ofendeu muito com a imitação … referindo-se à imitação do rapper do Astroworld como lisonja.