Aaron Judge permanecerá de fora indefinidamente devido a uma lesão grave no dedo do pé: cirurgia fora da temporada é provável

On 3 de junho, rebatedor Aaron Juiz bateu na cerca do Dodger Stadium em um momento que o fez sofrer uma lesão. O dedo do pé ficou muito machucado e ele vem tentando voltar ao campo desde então. Os dictors recentemente o atualizaram e você pode dizer que ele está frustrado porque tem feito exercícios de recepção, mas tem feito rebatidas leves. Aaron Judge atualmente não consegue correr devido à dor no dedo do pé. É bem evidente que ele ainda está longe de conseguir correr em qualquer velocidade, ele precisa correr para voltar ao Yankees alinhar. Esse dedo do pé direito precisa se recuperar, mas ele acabou de fazer uma atualização preocupante sobre a lesão.

Cirurgia não está descartada para Aaron Judge

Na atualização que ele ofereceu à imprensa na terça-feira, Aaron Judge relutou em concordar que provavelmente precisa de cirurgia. No entanto, ele também revelou que os médicos não descartaram essa possibilidade. Isto é o que ele disse: “Não é ótimo. Acho que nunca vai parecer normal. Posso me movimentar muito bem, mas qualquer lesão, [it can bother you for] um ano ou dois ou três anos. Você nunca sabe como vai se sentir. Eu tenho que ser capaz de correr. Se eu posso correr, então eu posso jogar. Mas eu correr a 10 por cento não está ajudando ninguém. Fala-se em cirurgia, mas não acho que chegamos a esse ponto. Não estamos fazendo isso este ano. Eu não sou um médico. Estou fazendo tudo o que posso para acelerar o processo.”

A última temporada foi história feita por Aaron Judge com 62 home runs, ele apresentou um desempenho recorde de home run sem contar a era dos esteróides. Mas o sabor bom pode durar apenas uma temporada, já que Shohei Ohtani já está no caminho para obliterar essa estatística. Com 71 jogos restantes na temporada, Ohtani tem uma grande chance de superar não apenas o recorde de Aaron Judge na temporada passada. Ele também está de olho O histórico 60 HR de Babe Ruth temporada da década de 1920 e o recorde do juiz também. Se ele fizer isso, testemunharemos a melhor temporada da MLB de qualquer jogador na história da liga. Aaron Judge poderia ter competido com isso, mas ele se machucou no dedo do pé. Desejamos a ele uma rápida recuperação.