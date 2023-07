Aaron Rodgers assina barriga de grávida enquanto o sósia Jake Owen o usurpa

Cartista de música country Jake Owen posou como Aaron Rodgers quando Stugotzapresentador do “The Dan Le Batard Show”, confundiu-o com o Jatos de Nova York quarterback, que na época estava muito ocupado assinando a barriga de uma mulher grávida na quinta-feira no Torneio American Century Celebrity Golf Championship 2023.

Rodgers, 39, brincou dizendo que foi a primeira vez que assinou a barriga de uma mulher grávida. Ele fez isso durante uma rodada de prática do torneio de golfe de celebridades que aconteceu no fim de semana.

Owen, 41, apareceu no “The Dan Le Batard Show” na sexta-feira no Edgewood Tahoe Golf Course e explicou por que decidiu fingir que era Rodgers em vez de corrigir Stugotz.

O cantor country disse que ficou confuso no início, antes de finalmente perceber que Stugotz, um torcedor dos Jets, havia cometido um erro.

Eles conversaram por 20 minutos antes de Owen finalmente revelar que não era Rodgers, que é muito mais alto e mais pesado que ele.

“Eu não sabia que você pensava que eu era Aaron Rodgers, só pensei que você pensava que me conhecia… você começou a me assustar um pouco…” – @jakeowen https://t.co/yLESQDhh3Epic.twitter.com/heVN8t0LHl ? Dan Le Batard Show com Stugotz (@LeBatardShow) 14 de julho de 2023

Aaron Rodgers forçado a fazer Hard Knocks

Rodgers também deu uma entrevista na quarta-feira no campo de golfe durante a primeira rodada de treinos e revelou sua infelicidade com os Jets tendo que fazer “Hard Knocks”.

“Eles forçaram isso goela abaixo”, disse Rodgers.

“Eles forçaram isso goela abaixo.” Aaron Rodgers não está animado com Hard Knocks pic.twitter.com/g6B3jm2ujY ? Barstool Sportsbook (@BSSportsbook) 14 de julho de 2023

Rodgers deve continuar fazendo manchetes no fim de semana enquanto joga a segunda e terceira rodadas do torneio de golfe de celebridades.

Outras estrelas participantes incluem Stephen Curry, Patrick Mahomes, Canelo Alvarez e muitos mais.