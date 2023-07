Aaron Rodgers defende Nathaniel Hackett e rebate Sean Payton

Jatos de Nova Yorkquarterback Aaron Rodgerssaiu balançando em defesa de seu amigo íntimo e Jatos coordenador ofensivo, Nathaniel Hackettem meio a uma briga acalorada com Santos de Nova Orleans treinador principal Sean Payton.

A briga começou depois Payton criticou abertamente as habilidades de treinador de Hackett durante sua gestão como Denver Broncos‘ treinador na última temporada. Em uma entrevista com Esportes USA TODAYPayton não mediu palavras, descrevendo o desempenho de Hackett como potencialmente um dos piores trabalhos de treinador da história da NFLparticularmente em relação ao seu manejo do quarterback estrela Russel Wilson.

Rodgersconhecido por sua forte camaradagem com Hackett e sua colaboração bem-sucedida durante o tempo que passaram juntos em Baía Verde, levou os comentários de Payton a sério. Em uma entrevista com Rede NFL depois de uma sessão de treinos do Jets, o quarterback do Jets não se conteve em expressar sua surpresa e desagrado nas observações de Payton.

“Meu amor por Hack é profundo, você sabe, tivemos ótimos anos juntos em Green Bay” Rodgers começou, falando com carinho do amigo e coordenador ofensivo. “Apenas sua abordagem, como ele torna isso divertido, como ele se preocupa com os caras, como ele conduz seus negócios com respeito, liderança, honestidade e integridade.”

“Isso me fez sentir tão mal que alguém (Payton) que conquistou muito na liga é tão inseguro que tem que derrubar outro homem para se preparar para algum tipo de queda fácil se não for bem para aquele time neste ano” Rodgers declarou apaixonadamente, defendendo Hackett’s filosofia de treinamento e caráter.

O fenda entre Payton e Hackett remonta a janeiro, quando os Jets decidiram trazer Hackett a bordo como seu coordenador ofensivo após sua saída do Broncos. A presença de Hackett foi um fator significativo na decisão de Rodgers de ingressar na equipe de Nova York, e sua reunião despertou otimismo para o ataque dos Jets.

A tensão entre os dois treinadores adiciona uma camada extra de emoção ao próximo temporada da NFLprincipalmente quando os Jets enfrentam os Broncos em Semana 5. Os holofotes estarão, sem dúvida, em Rodgers e Hackett enquanto eles tentam provar seu valor contra o time de Payton.

Jets se reúnem atrás de Hackett enquanto Rodgers critica as críticas de Payton

Desde que Rodgers fez suas declarações defendendo Hackett, outros jogadores do Jets se reuniram atrás de seu coordenador ofensivo. ataque ofensivo Billy Turnerque havia trabalhado com Hackett durante seu tempo com os Broncos, expressou seu desdém pelos comentários de Payton nas redes sociais, chamando-o de “porra de vagabundo” e referenciando o polêmico #BountyGate escândalo.

treinador principal dos jatos Robert Saleh também ofereceu apoio inabalável para Hackett, elogiando seu trabalho fenomenal com a equipe e enfatizando sua história de sucesso juntos durante seu tempo como assistentes com o Jacksonville Jaguars.

Após a reação de seus comentários, Payton mais tarde arrependimento expresso por suas palavras duras, reconhecendo que era um “erro.”

Enquanto o NFL temporada se desenrolar, todos os olhares estarão voltados para o desempenho ofensivo dos Jets, com Aaron Rodgers liderando a carga sob Nathaniel Hackett’s orientação. A briga entre Rodgers e Payton irá, sem dúvida, adicionar intensidade ao já emocionante mundo do futebol, deixando os torcedores ansiosos pelo confronto final entre os Jatos e a Broncos na semana 5.