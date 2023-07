Aaron Rodgers recarregado e pronto: a estrela QB do New York Jets se sente rejuvenescida para a temporada de 2023

Aaron Rodgers‘ jornada de contemplar a aposentadoria para abraçar um novo capítulo com o Jatos de Nova York tem sido nada menos que um passeio de montanha-russa. Antes de embarcar em seu “retiro das trevas”, Rodgers sentiu que estava “90% aposentado” e preparado para se despedir de sua associação de longa data com o Green Bay Packers. No entanto, seu tempo longe dos holofotes pareceu desencadear uma mudança de opinião, levando-o a tomar uma decisão ousada – tornar-se um jato de Nova York.

Abrindo-se sobre sua transformação, Rodgers compartilhou. “Isso definitivamente me rejuvenesceu. Estou animado por estar em um novo lugar, animado para conhecer os novos caras e estar por perto de tudo.” E ele não está apenas falando; ele está totalmente imerso na vida de Nova York, explorando a cidade e curtindo sua cultura vibrante.

Aaron Rodgers reage ao New York Jets estar em Hard KnocksTW / @vernKPIX

De pegar Knicks e Rangers jogos em Madison Square Garden para assistir a um Taylor Swift concerto em Estádio MetLifea nova casa de sua equipe, Rodgers está absorvendo tudo o que a Big Apple tem a oferecer.

A mudança de cenário de Green Bay para Nova York tem sido difícil para o quarterback experiente, que passou 18 temporadas notáveis ​​com os Packers, levando-os a 12 aparições na pós-temporada, nove títulos da divisão norte da NFC e um Super Bowl campeonato.

Ele se sente recarregado com os Jets

Mas Rodgers não foge de um desafio. Na verdade, ele vê um grande potencial nos jovens talentos que o cercam no elenco dos Jets. “Adoro estar perto da energia jovem, da empolgação”, admitiu Rodgers, reconhecendo que ter tantos jogadores talentosos com contratos de calouro oferece ao time possibilidades empolgantes para o futuro.

E quando se trata de seu compromisso com os Jets, Rodgers não leva isso a sério. Ele sabe que os Jets investiram muito para trazê-lo a bordo e quer dar a eles mais do que apenas uma temporada. “Não sou um grande clichê. A maioria das pessoas diria: ‘Estou levando um dia de cada vez ou um ano de cada vez’, mas os Jets desistiram de muito por mim. Então, jogar apenas um ano, acho, seria um desserviço “, afirmou.

Aos 39 anos, Rodgers está bem ciente de que a aposentadoria está no horizonte, mas ele sente que ainda tem muito no tanque. O talento jovem e crescente dos Jets, incluindo Garrett Wilson, Sauce Gardner e Breece Hall, o deixa esperançoso para a próxima temporada de 2023 da NFL. Se tudo der certo, os Jets podem voltar à pós-temporada pela primeira vez em 13 anos.