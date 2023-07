Acaba de sair GRANDE PRESENTE para os brasileiros no aplicativo Caixa Tem

Caixa Tem, o principal software desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, acaba de liberar um benefício substancial para o povo brasileiro. Este aplicativo, que é o principal canal da Caixa para a distribuição de benefícios sociais, acaba de liberar um valor exclusivo para todos os brasileiros devidamente inscritos em um programa social. Para combater a fome e a desigualdade, o Caixa Tem presenteou todos com mais de R$ 600!

Este benefício é parte do programa Bolsa Família, destinado a auxiliar as famílias brasileiras com a compra e auxílio de mantimentos. O valor a ser distribuído corresponde a, no mínimo, R$ 600. Este é um valor padronizado e será destinado aos beneficiários inscritos sob o último número do NIS 6 (Número de Identificação Social) nesta terça-feira (25).

O que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa do governo brasileiro que visa combater a pobreza e a desigualdade em todo o país. Ele fornece assistência financeira às famílias mais carentes, ajudando-as a atender às suas necessidades básicas de alimentação, saúde e educação. O programa é administrado pela Caixa Econômica Federal, e os benefícios são distribuídos através do aplicativo Caixa Tem.

Benefícios Adicionais do Bolsa Família

Além do benefício básico, o Bolsa Família também oferece benefícios adicionais para famílias que atendem a certos critérios. Esses incluem:

R$ 150 para cada criança de até seis anos;

R$ 50 para gestantes e lactantes com acompanhamento nutricional e pré-natal em dia;

R$ 50 para adolescentes entre 12 e 18 anos que estejam estudando.

Se uma família tiver pelo menos um membro que se qualifique para cada um desses benefícios adicionais, e duas crianças de até seis anos, é possível receber até R$ 950. Irá ocorrer o depósito na conta digital e o saque pode ser feito em qualquer agência da Caixa.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família

Para receber os benefícios do programa, é necessário ter seus dados atualizados no CadÚnico. Veja o calendário completo do Bolsa Família para este mês:

NIS com final 1: 18 de julho;

NIS com final 2: 19 de julho;

NIS com final 3: 20 de julho;

NIS com final 4: 21 de julho;

NIS com final 5: 24 de julho;

NIS com final 6: 25 de julho;

NIS com final 7: 26 de julho;

NIS com final 8: 27 de julho;

NIS com final 9: 28 de julho;

NIS com final 0: 31 de julho.

Como Atualizar o Aplicativo Caixa Tem

A Caixa Tem é um aplicativo desenvolvido pelo Governo Federal que oferece uma conta digital gratuita para qualquer cidadão brasileiro. Dessa forma, o aplicativo permite que você receba benefícios sociais, realize transações financeiras, faça pagamentos e muito mais. A seguir, mostraremos como atualizar seu aplicativo Caixa Tem.



Atualizando o Aplicativo Caixa Tem

O processo de atualização do aplicativo é muito simples e pode ser realizado em um smartphone ou tablet com acesso à internet. Aqui estão as etapas:

Abra a loja de aplicativos

Procure o ícone da loja de aplicativos em seu celular. Se você tem um Android, o aplicativo será a Play Store; se você tem um iPhone, será a App Store. Clique no ícone para abrir a loja de aplicativos.

Procure pelo aplicativo Caixa Tem

Digite “Caixa Tem” na barra de pesquisa da loja de aplicativos e pressione enter para iniciar a pesquisa.

Atualize o aplicativo

Quando o aplicativo Caixa Tem aparecer nos resultados da pesquisa, clique nele. Se houver alguma atualização disponível, haverá um botão “Atualizar” na página do aplicativo. Clique neste botão para iniciar a atualização. Se não houver botão “Atualizar”, seu aplicativo já está atualizado.

Importância de Manter o Aplicativo Atualizado

Manter seu aplicativo Caixa Tem atualizado é de extrema importância. Isso porque as atualizações do aplicativo geralmente incluem melhorias de segurança, correções de bugs e novos recursos. Ao manter seu aplicativo atualizado, você garante que está usando a versão mais segura e estável do aplicativo.

Ademais, algumas atualizações podem ser necessárias para continuar usando certos recursos do aplicativo. Portanto, é uma boa ideia verificar regularmente se há atualizações disponíveis para o seu aplicativo Caixa Tem.

Em síntese, o aplicativo Caixa Tem é uma ferramenta valiosa para os brasileiros, oferecendo acesso a uma variedade de benefícios sociais. Com a recente liberação de um novo benefício do Bolsa Família, é mais importante do que nunca garantir que seu aplicativo esteja atualizado e que seus dados estejam corretos. Então, se você ainda não o fez, baixe o aplicativo Caixa Tem e comece a aproveitar esses benefícios hoje mesmo!