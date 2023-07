ACABA DE SAIR uma SURPRESA para quem tem o CAIXA TEM e está no CADÚNICO

O Caixa Tem anunciou recentemente um repasse significativo para todos os beneficiários inscritos em programas sociais do governo Lula (PT). O auxílio é disponibilizado mensalmente para grupos específicos, e desta vez, o repasse foi realizado para os inscritos no CadÚnico, plataforma destinada a incluir famílias em situação de vulnerabilidade.

Isso significa que todas as famílias inscritas regularmente no Bolsa Família, programa que visa combater a fome e a desigualdade no país, podem ser contempladas neste momento. Os beneficiários inscritos sob o último número de inscrição de NIS 7 podem movimentar o dinheiro pelo Caixa Tem. O valor padrão do programa é de R$ 600.

Caixa Tem oferece repasse do benefício do governo de diversas formas

Por meio do Caixa Tem (disponível para iOS e Android), é possível obter o código para saque em correspondentes da Caixa. O pagamento estará disponível a partir das 9h, o que pode deixar o aplicativo instável. Além disso, é importante mencionar que mensalmente o CadÚnico também repassa benefícios adicionais complementares para seus cidadãos regulares, incluindo:

R$ 50 para gestantes com exame pré-natal marcado;

R$ 50 para lactantes que tenham acompanhamento nutricional em dia;

São R$ 150 para crianças de até seis anos que estejam com sua caderneta de vacinação atualizada;

R$ 50 para adolescentes de 12 a 18 anos estudantes de redes de ensino básico.

Calendário Bolsa Família para julho

Confira abaixo as datas dos pagamentos do Bolsa Família para este mês – os que estão em negrito ainda serão realizados:

Quando o NIS tem o final 1 – 18 de julho;

Quando o NIS tem o final 2 – 19 de julho;

Se o NIS tem o final 3 – 20 de julho;

Se o NIS tem o final 4 – 21 de julho;

Quando o NIS tem o final 5 – 24 de julho;

Quando o NIS tem o final 6 – 25 de julho;

Se o NIS tem o final 7 – 26 de julho;

Se o NIS tem o final 8 – 27 de julho;

Quando o NIS tem o final 9 – 28 de julho;

Quando o NIS tem o final 0 – 31 de julho.

Pagamentos do mês de agosto no Caixa Tem

Os beneficiários que recebem o Bolsa Família já devem se preparar, pois o cronograma de pagamentos para o mês de agosto já saiu. Eles estão previstos para se iniciarem dentro da segunda quinzena.



Você também pode gostar:

Então, as famílias devem contar com os repasses entre o dia 18 até o dia 31 de agosto, como de praxe, conforme o último dígito do NIS. Veja abaixo as datas corretas do mês de agosto:

Quando o NIS tem o final 1 – 18 de agosto;

Quando o NIS tem o final 2 – 21 de agosto;

Se o NIS tem o final 3 – 22 de agosto;

Se o NIS tem o final 4 – 23 de agosto;

Quando o NIS tem o final 5 – 24 de agosto;

Quando o NIS tem o final 6 – 25 de agosto;

Se o NIS tem o final 7 – 28 de agosto;

Se o NIS tem o final 8 – 29 de agosto;

Quando o NIS tem o final 9 – 30 de agosto;

Quando o NIS tem o final 0 – 31 de agosto.

Adicionais do Bolsa Família

Valor por pessoa pago a cada membro da família – Benefício de Renda de Cidadania (BRC) – R$ 142;

Adicional pago para as famílias que não atingem o montante mínimo, garantindo o recebimento do valor – Benefício Complementar (BCO) – R$ 600;

Adicional pago por crianças que tenham idade de zero até sete anos – Benefício Primeira Infância (BPI) – R$ 150;

Valor adicional para gestantes, bem como crianças/adolescentes que tenham idade de 7 até 18 anos – Benefício Variável Familiar (BVF) – R$ 50;

Adicional para cada pessoa da família com, no máximo, sete meses (nutriz). O valor começará a ser repassado em setembro – Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) – R$ 50;

com, no máximo, sete meses (nutriz). O valor começará a ser repassado em setembro – Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) – R$ 50; Válido para alguns casos específicos, a fim de garantir que as famílias recebam menos do que recebiam no Auxílio Brasil. Ele será pago até o mês de maio de 2025 – Benefício Extraordinário de Transição (BET).