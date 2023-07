ACABANDO! Saque do 13º está com o VENCIMENTO chegando

O pagamento adicional anual para os beneficiários do INSS é realizado de forma conjunta ao cronograma mensal dos repasses previdenciários. Os montantes são progressivamente liberados em conformidade com a sequência do último dígito do benefício, assim como o saque do 13º.

Deste modo, na semana passada, foram contemplados com o pagamento adicional aqueles que possuem o número final do benefício correspondente a 6 e 7. Nesta semana subsequente, é a vez dos indivíduos cuja inscrição previdenciária é finalizada em 8, 9 e 0 de ter direito ao saque do 13º.

Saque do 13º ainda beneficiará milhares de brasileiros

A previsão estimada pelo Governo Federal indica que cerca de 30 milhões de beneficiários do INSS serão contemplados com os depósitos do abono. Esse subsídio é destinado tanto aos segurados titulares dos benefícios quanto aos dependentes, no caso de pensão por óbito.

Ao todo, serão distribuídos R$ 62,6 bilhões por meio do pagamento adicional anual. É relevante ressaltar que aqueles que recebem salários equivalentes ao salário mínimo nacional terão a oportunidade de receber quantias mais elevadas, considerando o ajuste em vigor desde o dia 1º de maio, que agora totaliza R$ 1.320. No entanto, para aqueles que recebem o teto máximo do INSS, no valor de R$ 7.507,49, nada será alterado.

Quais são os beneficiários elegíveis para receber o abono do INSS?

O abono do INSS é destinado aos indivíduos aposentados, pensionistas e outros segurados que tenham recebido qualquer tipo de benefício previdenciário a partir do mês de maio. Contudo, há uma exceção para os cidadãos que são contemplados pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC) e pela Renda Mensal Vitalícia (RMV).

Qual é o valor do saque 13º salário

Uma outra informação positiva para os aposentados e pensionistas é que o pagamento adicional anual do INSS sofrerá um ajuste no seu valor. Essa modificação está relacionada à nova atualização do salário mínimo, que está prevista para ocorrer no dia 1º de maio, em celebração ao Dia do Trabalhador.

O salário mínimo em 2023 será elevado de R$ 1.302 para R$ 1.320, servindo como base para os pagamentos do abono do INSS. Isso ocorre porque o subsídio é viabilizado de forma proporcional, de acordo com o benefício individual de cada segurado.



Seguindo a mesma lógica de pagamento do abono para trabalhadores com registro em carteira, na qual o valor do benefício acompanha o salário, a situação não é diferente na Previdência Social.

O saque do 13º do INSS é separado em duas categorias e, consequentemente, possui calendários diferentes. A primeira engloba os segurados que recebem benefícios correspondentes a um salário mínimo. A segunda abrange os beneficiários que são contemplados com valores que podem chegar ao limite máximo estabelecido pela autarquia, que em 2023 é de R$ 7.507,49.

Calendário do saque do 13º salário do INSS

Para quem recebe um salário mínimo (primeira parcela)

Benefício final 1 – 25 de maio;

Benefício final 2 – 26 de maio;

Benefício final 3 – 29 de maio;

Benefício final 4 – 30 de maio;

Benefício final 5 – 31 de maio;

Benefício final 6 – 1 de junho;

Benefício final 7 – 2 de junho;

Benefício final 8 – 5 de junho;

Benefício final 9 – 6 de junho;

Benefício final 0 – 7 de junho.

Para quem recebe um salário mínimo (segunda parcela)

Benefício final 1 – 26 de junho;

Benefício final 2 – 27 de junho;

Benefício final 3 – 28 de junho;

Benefício final 4 – 29 de junho;

Benefício final 5 – 30 de junho;

Benefício final 6 – 03 de julho;

Benefício final 7 – 04 de julho;

Benefício final 8 – 05 de julho;

Benefício final 9 – 06 de julho;

Benefício final 0 – 07 de julho.