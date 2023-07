‘Acabei de perder minha merda’: Israel Adesanya relata momentos da impressionante vitória de Dricus Du Plessis no UFC 290 até o confronto feroz

De acordo com Israel Adesanya, ele não tinha nenhum plano em relação ao que diria a Dricus Du Plessis após sua finalização no UFC 290 sobre Robert Whittaker, mas o campeão dos médios admite que se encontrou em um headspace diferente bem antes do confronto pós-luta.

Além disso, Adesanya não pôde deixar de sentir alguma responsabilidade pelo resultado, ao divulgá-lo ao mundo, e voltou a seu favor.

“Senti que estava virando”, disse Adesnaya em seu canal no YouTube. “Ele trabalhou duro. Eu me manifesto por mim mesmo e me certifico de fazer o trabalho para obter essa manifestação correta. Não é apenas sentar lá e dizer, ‘Kumbaya, ooh, isso vai acontecer’, eu faço o trabalho. E não é frustrante, mas me sinto mal pelas pessoas. Eu só faço porque eu fico tipo, ‘Cara, você nem usa essas coisas e elas estão disponíveis constantemente.’

“Então, quando aconteceu, eu pensei, sim. Eu estava apenas incitando-o [to go] para a frente, para a frente, para a frente. Mesmo no ponto de preparação, eu estava dando a ele energia, tipo, ‘F*** sim, afirmações positivas, vamos lá.’ Quando aconteceu, eu simplesmente perdi a cabeça.”

Adesanya deve defender seu título contra Du Plessis – possivelmente já em setembro no UFC 293, no retorno da organização a Sydney, na Austrália – mas a luta não foi anunciada oficialmente.

Após a maior vitória da carreira de Du Plessis, Adesanya entrou no octógono e “The Last Stylebender” deu a Du Plessis um pedaço de sua mente em uma promoção que recebeu críticas mistas na melhor das hipóteses.

“Sabe o que é engraçado? Depois da minha última luta e eu pego o [microphone]e as pessoas dizem que é o melhor discurso pós-luta da história da empresa, e eu pego o [microphone] depois de sua luta e as pessoas pensam, ‘Oh, é assustador, mau aspecto’, isso e aquilo”, explicou Adesanya. “De qualquer forma, eu faço você sentir algo. Falo com o coração, falo com o meu instinto e realmente faço você sentir algo. Me ame ou me odeie, você sentirá algo. Acho isso muito interessante.

“Não estou tentando, não estava. Eu apenas faço as merdas acontecerem. É assim que me sinto e quero fazer acontecer. Eu quero fazê-lo me sentir. Eu estava dizendo a ele, ‘sinta-me, sinta-me’, porque eu estava fazendo aquela curva. As pessoas dizem que virei o calcanhar, não, apenas senti que troquei e a fera apareceu.

“Ele vai me sentir – mais do que minha energia. Ele vai me sentir de verdade.

Independentemente de como as coisas aconteceram, ou como Adesanya se sente sobre o que provavelmente é sua próxima luta, o campeão de 185 libras ainda deu a Du Plessis seus elogios.

“Parabéns ao Dricus por trabalhar duro para conseguir essa vitória”, disse Adesanya. “Poucas pessoas o escolheram para vencer, mas eu o escolhi [so I could fight him].”